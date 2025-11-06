כמידי שנה, גם השנה, לרגל יום פטירתו ה-31 של ר' שלמה קרליבך, הופק שיר חדש המבוסס על אחד מלחניו שלא פורסמו עד כה.

השיר, שנושא את המילים "וטהר לבנו לעבדך באמת", מבקש להעביר את התחושה הפנימית של תפילה, טהרה ושאיפה לעבודת ה' אמיתית.

בשנים האחרונות משתדלים היוזמים להוציא לאור מדי שנה לחן נוסף מתוך מאגר השירים של ר' שלמה שטרם זכו להיחשף לציבור הרחב. "רבים עוד השירים שמוסתרים ומחכים לצאת לאור", נמסר.

את השיר החדש ביצעו את האחים אביה ואוריאל דויטש, בליווי עיבוד, הקלטה ונגינה של יגאל דוד שטטנר. את המיקס והמסטרינג ביצע אורי כהן.

"אנחנו פשוט מתפללים לקב"ה שיעשה אותנו טהורים ושלמים, על מנת שנוכל לעבוד אותו באמת ובתמים", אמרו היוצרים. לדבריהם, הלחן של ר' שלמה "מאוד מתחבר עם הטקסט הזה, הוא פשוט זועק לשמיים - 'וטהר לבנו לעבדך באמת'".