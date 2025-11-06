בישיבת הכותל התקיימה אתמול (רביעי) חגיגת עלייה מרגשת לכבודם של כ-25 עולים חדשים, שעלו לארץ במהלך השנה האחרונה. העולים, תלמידים נוכחיים ובוגרים מתוכניות חו"ל של הישיבה, התקבצו לאירוע חגיגי לציון צעדיהם הראשונים בישראל.

באירוע השתתפו תלמידי הישיבה, ר"מים, רבנים ואברכים, ובהם ראש הישיבה הרב ברוך וידר, מנכ"ל הישיבה מוטי גרבי והרב ראובן טרגין, האחראי על תוכניות חו"ל. כמו כן, כיבדו בנוכחותם שר העלייה והקליטה אופיר סופר ואנשי צוותו ממשרד הקליטה.

ראש הישיבה הרב ברוך וידר שיבח את תחושת האחדות בישיבה, וסיפר כי כל עולה חדש מקבל עלייה לתורה ו"מי שברך" מיוחד.

בדבריו אמר, "אני גאה להיות בישיבת הכותל, ר"מים ותלמידים מהארץ ומחו"ל שעושים יחד עבודת קודש. כוחו של עם ישראל הוא באחדות של כל ישראל. ועוד יותר של כל עם ישראל מכל העולם. ישיבת הכותל ממשיכה את קריאתו של הקב"ה לאברהם אבינו - לך לך בעוצמה גדולה".

הרב ראובן טרגין בירך את העולים ודיבר על חשיבות הקשר בין לימוד התורה לבין חוויית העלייה לישראל. נציג העולים סיפר על התהליך האישי שעבר, ועל תרומתה של הישיבה להשתלבות בארץ מתוך חיבור רוחני עמוק.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר שיתף את תחושותיו מהמעמד ואמר, "אנחנו אחרי שנתיים של מלחמה שבה הרבה הורים קראו את העקידה עם רגש ועוצמות כל בוקר, שנתיים מלאות במסירות נפש, ובתוכן גם סולידריות וערבות הדדית מיהדות התפוצות. והפסגה שראינו בשנתיים אלו זה עלייה תוך כדי מלחמה, והפסגה של הפסגה זה בחורים צעירים שעוזבים את ארצם המקורית לארץ ישראל, לעזוב את הקהילה והמשפחה ולהגיע לכאן ולשרת את עם ישראל מתוך אמונה אמיתית בצדקת הדרך".

לדבריו, "כאן בירושלים אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, בפרספקטיבה של דורות. לוחמים שמגיעים מחו"ל - זה עוצמות שכל עם ישראל מקבל מהם כוחות".