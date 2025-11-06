צה"ל החל אחר הצהריים (חמישי) בגל של תקיפות בדרום לבנון. לפני כן פרסם דובר צה"ל בערבית פרסם הודעת פינוי לבניינים בשלושה כפרים שונים בדרום לבנון.

תחילה בכפרים טיבה ודיר דבא וכחצי שעה לאחר מכן פרסם הודעת פינוי נוספת לבניין בכפר עיתא אל-ג'בל. מוקדם יותר היום תקף חיל האוויר מחבלים שפעלו לשיקום תשתיות טרור של חיזבאללה, באזור העיר צור שבדרום המדינה.

בצה"ל מציינים כי התשתית שאותה ניסו המחבלים לשקם באזור צור, שימשה לייצור ציוד שבעזרתו מחבלי הארגון פעלו לשיקום תשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך המלחמה. בצה"ל הדגישו כי הפעילות במרחב מהווה "הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

עיריית קריית שמונה הפיצה לתושביה כי בשעה זו צה"ל ממשיך בתקיפות במרחב דרום לבנון - וכתוצאה מכך ייתכן ויישמעו הדי פיצוצים במרחב הגליל וצפון רמת הגולן. בעירייה הבהירו: "בשלב זה אין השפעה על המרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות".

ארגון הטרור חיזבאללה שיגר היום מכתב לנשיא לבנון, יו"ר הפרלמנט וראש הממשלה במדינה והדגיש את התנגדותו לקיום משא ומתן נגד ישראל ואיים: "יש לנו את הזכות הלגיטימית להגן על עצמנו נוכח ההפרות הישראליות".

"המשא ומתן לא משרת אינטרס לאומי ומציב סיכונים קיומיים המאיימים על הישות הלבנונית ועל ריבונותה", נכתב על ידי ארגון הטרור. חיזבאללה שב והצהיר על כוונותיו: "אנחנו מיישמים את זכותנו להגן מפני אויב שכופה מלחמה על ארצנו ולא מפסיק את התקפותיו".

קצינים בכירים בצה"ל מסרו לכתבים "ממשיכים באותו קו בלבנון של אכיפה אגרסיבית. אין שינוי במדיניות של כל השנה האחרונה. מדובר בהמשך העבודה הרציפה למניעת שיקום חיזבאללה ולא הסלמה במצב".