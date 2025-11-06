שירת לולי תורתך בהכנסת ספר תורה לזכר הרב רוזנצוויג צילום: באדיבות המצלם

ספר תורה חדש הוכנס אתמול (ד') ברמת השרון לזכרו של הרב בנימין רוזנצוויג ז"ל, מרבני ישיבת ההסדר והגרעין התורני בעיר, שנפטר השנה לאחר מאבק במחלה.

את ספר התורה תרם תורם שביקש להישאר בעילום שם. משפחתו של הרב רוזנצוויג החליטה כי הספר יוקדש לשימוש קהילת "ראשית" ברמת השרון ולישיבת ההסדר המקומית.

הספר הוכנס לבית הכנסת "בר יוחאי", בו מתפללים רבים מבני הקהילה ובני משפחתו של הרב. על פי התכנון, בני הקהילה יקראו בו מדי שבת.

הבן של הרב רוזנצוויג קורא בספר לזכרו אברהם יצחק רוזנצוויג

במהלך הטקס נשא דברים הרב נחום רכל, נשיא ישיבת רמת השרון, שהיטיב לתאר את דמותו הייחודית של הרב רוזנצוויג ז"ל. על הקשר העמוק בין הנפש למוזיקה, אמר הרב רכל, "היה מסתובב כל הזמן עם החליל שלו, הנפש רוצה להתבטא, חייבת את המרחב, לעבור את הגבולות, עם זה אני יכול להתעלות, איזה חיות היה לו שהיה מנגן, מלא טהרה, של עדינות, של קדושה, תוכו כברו".

על התחושה הפנימית של ענווה ואמת, הוסיף, "האמת האלוקית ששוטפת אותו היא לא משאירה מקום של פינה שלי - מה אני פה בכל התמונה? אני עבד של הקב"ה, אני אוסיף נתון שקוראים לו בנימין?".

בהמשך תיאר כיצד הרב רוזנצוויג נהג באכפתיות יוצאת דופן כלפי כל אדם, "הוא מעצמו צחוק שהיה צריך ומעולם לא חשב על כבוד, אם ילד בכה - הוא התכופף אליו באמצע הרחוב וניגן לו, יש פה ילד יהודי שעצוב - אני אשמח אותו. מה יגידו - לא תפס אצלו מקום לכן הוא שמח בלי גבול".

לבסוף, שיתף הרב רכל בתחושותיו האישיות ובהערכתו הגדולה כלפיו. "איזה עומק לדברי התורה שלו. עדינות נעימה, עין טוב. חיים של שירה - תדר שקולט את האור האלוקי ונותן לו ביטוי בדרך שלו. התורה שנכתבת כאן לזכרו של הצדיק האדיר הזה. אני התפללתי שהקב"ה ישאיר אותו - אין לנו הרבה כאלו - איך משפחתו נראית? כמוהו".