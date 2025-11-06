שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בבני ברק עצרו הבוקר (ה') נהג יחד עם 12 שוהים בלתי חוקיים, לאחר שהבחינו ברכב שחסם נתיב נסיעה ברחוב המכבים בעיר.

במהלך הבדיקה, השוטרים גילו כי כל הנוסעים ברכב נסעו ללא חגורות בטיחות. בירור נוסף העלה כי 12 הנוסעים הם שוהים בלתי חוקיים חסרי אישורי שהייה בישראל. בנוסף, התגלה כי רישיון הנהיגה של הנהג אינו תואם לסוג הרכב שהוא נהג בו.

קצין התנועה של מרחב דן ערך שימוע לנהג, שבמסגרתו הושבת הרכב לנסיעה למשך 30 יום. סייר בוחן שבדק את הרכב אתר בו מגוון ליקויים נוספים. הנהג, בן 24 תושב לוד, נעצר יחד עם השוהים הבלתי חוקיים לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרה הדגישו כי "קבלנים ואזרחים המעסיקים או מלינים תושבי שטחים ללא היתר שהייה ועבודה מסכנים את עצמם ואת הציבור הישראלי, הן בהיבט הביטחוני והן בהיבט הפלילי". לדבריהם, המשטרה מבצעת כל העת מבצעי אכיפה רחבי היקף לאיתור ומעצר שוהים בלתי חוקיים, מעסיקים, מסיעים ומלינים, במטרה לצמצם את הפעילות הבלתי חוקית והפלילית.