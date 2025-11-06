לאחר יותר משני עשורים של פעילות למניעת פגיעות מיניות מצד בעלי סמכות ומרות בציבור הדתי, קיבל פורום תקנה לראשונה הכרה רשמית כמרכז סיוע מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי.

במסגרת ההכרה, יזכה הפורום למעמד משמעותי וערכי שיאפשר את המשך הרחבת פעילותו במטרה למגר את התופעה.

פורום תקנה מופעל על ידי תלמידי חכמים, אנשי ונשות חינוך, משפט וטיפול במטרה למנוע כאמור פגיעות מיניות על ידי בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

הפורום פועל בתאום עם רשויות החוק ביניהן הפרקליטות, ומעניק אוזן קשבת ודרך נוספת לטיפול בתלונות על הטרדה מינית שאינן מגיעות לטיפולן מסיבות שונות. לרוב בעקבות אי רצונם של הנפגעות והנפגעים להגיש תלונה במשטרה.

בניגוד למרכזי סיוע אחרים, פורום תקנה הינו היחיד בארץ שמזמן אליו גם את הפוגעים כדי לשמוע את גרסתם, ובמקרה הצורך מטיל עליהם הגבלות שונות ופועל במעקב רציף אחר יישומן במטרה למנוע פגיעות נוספות וליצור תהליך תיקון אמיתי.

עו"ד לילי גץ הורוביץ, מנהלת פורום תקנה, מסרה: "ההכרה של משרד הרווחה היא לא רק סמלית, זו אמירה ערכית על הצורך החברתי להתמודד באחריות ובאומץ עם תופעות של פגיעה מצד בעלי מרות וסמכות. במשך 23 שנים אנו מהווים בית של תיקון לנפגעים ולפוגעים כאחד, מתוך אמונה עמוקה בכוחה של הקהילה להגן, ולשנות מציאות".