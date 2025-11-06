אלפי חרדים המזוהים עם פלגי 'העדה החרדית' מפגינים היום (חמישי) בירושלים נגד חוק הגיוס.

ההפגנה, שהחלה בשעה 15:00, יצאה מבית המדרש הגדול דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא והתקדמה לעבר גבעת התחמושת. המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים וחסמה כבישים נרחבים ברחבי העיר.

המחאה מגיעה בעקבות החלטה של בית הדין של העדה החרדית. בית הדין קרא ל"מסירות נפש" ול"יציאה למלחמה" נגד מה שהוא מכנה "גזירת הגיוס". ההחלטה הובילה לסדרת מחאות והפגנות שהחלו השבוע.

במושב בית הדין המיוחד התקיים ויכוח האם להצטרף לעצרת המחאה הגדולה שהתקיימה בשבוע שעבר על ידי כלל הציבור החרדי. הדעות היו חלוקות, ולבסוף בית הדין לא הוציא קריאה רשמית.

עם זאת, הרב שטרנבוך הוציא מכתב אישי שבו קרא להשתתף במחאה, הגיע בעצמו והשתתף בה. גם האדמו"ר מתולדות אהרן נכח באירוע.

גם אנשי הפלג הירושלמי, בראשות הרב צבי פרידמן, הודיעו כי ישתתפו במחאה. הם השתתפו גם בעצרת הענק בשבוע שעבר והוציאו הודעה בשם מנהיגם הקוראת לבוא ולהשתתף.

המשטרה פרסה כוחות מתוגברים באזור וביצעה חסימות כבדות בכבישים מרכזיים בירושלים. תושבי העיר התבקשו להימנע מהגעה לאזורי שמואל הנביא, גבעת התחמושת והכבישים הסמוכים. חסימות התנועה צפויות להימשך עד סיום האירוע.