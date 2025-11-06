ד"ר אריה בכרך התייחס בטורו בערוץ 7 לפרשת הפצ"רית לשעבר, וקרא למצות את הדין עם כל המעורבים, "עד תום". לדבריו, מדובר בפרשה החושפת את עומק השחיתות במערכת אכיפת החוק בישראל.

"כן, מותר לשמוח - וצריך למצות את הפרשה עד סופה. כמו שכתוב: יתמו חטאים מן הארץ, ובאבוד רשעים - רינה", פתח בכרך את טורו. הוא טען כי לאורך השנים התריעו רבים מפני תרבות משפטית כוחנית, אך רק כעת הציבור נחשף לאופן שבו פועלת המערכת.

בכרך השווה בין אופן ניהול החקירה הנוכחית לזו שנוהלה נגד מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו. "מקורבים נעצרו מיידית, הופרדו מעורכי דינם ומאסרם הוארך שוב ושוב - אך כאן ניתנו זמן, ייעוץ משפטי ומרחב תמרון חריג".

הוא טען כי ייתכן שבידי הפצ"רית מידע רגיש במיוחד הקשור בגורמים נוספים, וכי הדבר עשוי להסביר את הזהירות שננקטת כלפיה: "היא מחזיקה את הטלפון ולא משמידה אותו - ייתכן שזהו קלף הרתעה מול בכירים במערכת".

בהמשך התייחס גם למקרה של חייל שהתאבד לאחר שתיק תפור לכאורה נוהל נגדו. "לא מדובר במקרה בודד. זו תרבות של רמיסה והכפשה, ויש לפתוח בחקירה מקיפה - עד כדי אישום בגרימת מוות שלא ברשלנות".

בסיום דבריו, פנה גם לשמאל הישראלי "שנמשך באפו בדרכי הונאה", כלשונו, וקרא לו להתנער ממערכת אכיפת החוק ולשוב "אל עם ישראל".

עוד קרא לנבחרי הציבור ולבעלי המיקרופונים "לומר את האמת, להדגיש את עומק הפגיעה ולסייע באיחוי השבר בעם".