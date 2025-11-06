דוד (לאוניד) מוזיקוס, סגן השר לענייני גיאולוגיה באוקראינה קבע השבוע מזוזה בפתח משרדו הרשמי במתחם "משרד השרים" בקייב - הבניין המרכזי שבו מרוכזים כל שרי הממשלה וסגניהם.

את הטקס ערך הרב אריאל מרקוביץ, בנו של הרב הראשי של קייב, שגם הניח עם סגן השר תפילין.

מוזיקוס, האחראי על הגוף הממשלתי המפקח על משאבי הטבע והמינרלים של המדינה, הוא יהודי שומר מסורת וחבר פעיל בקהילה היהודית בית מנחם בקייב. למרות סדר יומו העמוס, הוא מגיע בקביעות לשיעורי תורה ולאירועים קהילתיים.

סגן השר הוא ככל הנראה היהודי היחיד במתחם הממשלתי הבכיר שקבע מזוזה על משרדו, והמעשה עורר התרגשות בקרב יהודי העיר. "הוא לא מתבייש בזהותו, להפך - הוא רואה בכך שליחות אמיתית", אמר הרב יונתן מרקוביץ, הרב הראשי של קייב.

מוזיקוס קיבל לאחרונה תפילין מהרב הראשי ומקפיד להניחן מידי יום. בנוסף, הוא נימול לאחרונה ונכנס בבריתו של אברהם אבינו, במסגרת התחזקות אישית בזהותו היהודית.

הוא מצטרף לסגנית ראש לשכת בית הנשיא, אירינה מודרה, שגם במשרדה בלשכת הנשיאות נקבעה מזוזה על ידי הרב מרקוביץ, המקורב לבכירי השלטון באוקראינה.

"בעידן שבו זהות יהודית במרחב הציבורי אינה מובנת מאליה והאנטישמיות עולה, המעשה של סגן השר מהווה השראה לרוח היהודית הפועמת גם בלב מוקדי השלטון באוקראינה", אמר הרב מרקוביץ. "זה מסר חזק ליהודים באוקראינה ובעולם - שאפשר להיות גאה ביהדות גם במעמדות הבכירים ביותר".