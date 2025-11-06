תעלומה בגרמניה: מי צייר צלבי קרס בעזרת דם אנושי בכל רחבי העיר?

משטרת העיר הנאו הסמוכה לפרנקפורט פתחה בחקירה לאחר שצלבי קרס הופיעו במקומות רבים בעיר. בין היתר צוירו צלבי הקרס על לפחות 50 כלי רכב, קירות רחוב, בניינים, תיבות דואר ועוד.

צלבי הקרס הופיעו בצבע אדום המזכיר דם אנושי, ובמשטרת הנאו מסרו כי לאחר חקירה ראשונית ההערכה היא כי צלבי הקרס אכן צוירו בעזרת דם.

החקירה החלה לאחר שתושב הנאו דיווח למשטרה ביום רביעי בלילה על רכב שעליו הופיע צלב קרס בצבע אדום המזכיר דם אנושי. שוטרים שהגיעו למקום גילו עוד צלבי קרס רבים שנמרחו על מקומות ציבוריים ברחבי העיר, כאשר כולם צוירו ככל הנראה בעזרת דם אנושי.

"עדיין אין מושג מהיכן הוא הגיע. גורמים רשמיים עדיין לא מודעים לפצועים בקשר לאירוע", נמסר ממשטרת הנאו.

הרשויות המקומיות מסרו כי "אנו מנסות לפתור את התעלומה", ופנו לציבור בבקשה למידע. סגן נשיא הבונדסטאג, אומיד נוריפור, פרסם הודעה ברשת X בה כתב כי "המעשה הותיר אותי ללא מילים. יש לפתור אותו במהירות. מעשה זה פוגע בלב ליבה של הנאו, ופותח מחדש את פצעי מתקפת הטרור של הימין הקיצוני לפני חמש שנים".

נוריפור התכוון למתקפה שהתרחשה כנגד מהגרים בהנאו בשנת 2020, במהלכה נרצחו תשעה בני אדם.