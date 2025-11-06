בית הדין הבינלאומי יקבע כי ארה"ב ביצעה פשעים נגד האנושות, בגלל מאבק במבריחי סמים?

קבוצת מומחים מטעם האו"ם והתובע הראשי לשעבר בבית הדין הפלילי הבינלאומי טוענים כי ההפצצות שמבצע צבא ארה"ב לאחרונה נגד סירות של מבריחי סמים, מהוות הפרה של החוק הבינלאומי ועלולות להיחשב כ"פשעים נגד האנושות".

לואיס מורנו אוקמפו, התובע הראשי לשעבר בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אמר לרשת BBC כי תקיפות אוויריות אמריקאיות על סירות של מבריחי סמים לכאורה ייחשבו על פי החוק הבינלאומי כפשעים נגד האנושות. בחודשיים האחרונים נהרגו 66 בני אדם במתקפות אוויריות שביצע חיל האוויר האמריקאי נגד סירות שלטענת הצבא האמריקאי ניסו להבריח סמים אל תוך ארה"ב.

"הקמפיין הצבאי נופל לקטגוריה של מתקפה מתוכננת ושיטתית נגד אזרחים בזמן שלום. משמעות הדבר היא שהקמפיין נופל לקטגוריה של 'פשעים נגד האנושות'. אלה פושעים, לא חיילים. פושעים הם אזרחים. הם פושעים, ועלינו להשתפר בחקירתם, בהעמדתם לדין ובשליטה בהם, אך לא בהריגת אנשים", אמר אוקמפו לרשת BBC.

גם צוות מומחים מטעם האו"ם הזהירו כי מתקפות קטלניות של צבא ארה"ב על סירות בקריביים ובמזרח האוקיינוס ​​השקט מעלות חששות חמורים לגבי ביצוע פשעים בינלאומיים פוטנציאליים. "התקפות אלה נראות כהרג בלתי חוקי שבוצע בהוראת ממשלה, ללא הליך משפטי או חוקי תקין.

נראה כי ההתקפות לא בוצעו במסגרת הגנה עצמית לאומית, סכסוך מזוין בינלאומי או לא, וגם לא נגד אנשים המהווים איום מיידי על החיים.

בכך מפרות המתקפות את חוק זכויות האדם הבינלאומי הבסיסי האוסר על שלילת חיים שרירותית. התקפות והרג ללא התגרות במים בינלאומיים מפרים גם הם את החוקים הימיים הבינלאומיים. העלינו חששות לגבי התקפות אלו בים בפני ממשלת ארה"ב", אמרו מומחי האו"ם.

הם גם הוסיפו כי "האופי החוזר ונשנה והשיטתי של התקפות אלו, שכולן מתרחשות נגד כלי שיט קטנים, ללא ניסיון נראה לעין לתפוס את האנשים או לספק ראיות קונקרטיות מדוע הם היו מטרות חוקיות, מעורר חששות רציניים לגבי ביצוע פשעים בינלאומיים פוטנציאליים".