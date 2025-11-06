הזמר והיוצר מלכיאל כהן מפרסם קליפ חדש ומרגש ללחן פחות מוכר מבית מדרשו של ר' שלמה קרליבך - "והראנו".

השיר, שבוצע בעבר בעיקר במסגרת סעודות שלישיות, מקבל עתה חיים מחודשים בעיבוד אישי ומדויק, המשלב רגישות מוזיקלית ואמירה רוחנית.

לדבריו של כהן, הבחירה בלחן הזה נעשתה מתוך מודעות לכך שהוא לא זכה עד כה לחשיפה רחבה: "והראנו - מנגינה כל כך פשוטה, וכל כך מעוררת געגוע כלפי מעלה, כדרכו בקודש של ר' שלמה. היא עדיין לא זכתה להתלהבות מוזיקלית כמו מנגינות אחרות, ודווקא ראיתי בזה אתגר - בתוך הפשטות הזו למצוא עומק והרמוניה".

את הפרויקט ליוו דוד ושמואל פרידמן - נכדי הרב חיים שטיינר וגיסיו של כהן, שהיו שותפים לעיבוד המוזיקלי. הקליפ עצמו הופק על ידי נרטיב סטודיו, ומלווה בקטעי וידאו־ארט המשקפים את הלך הרוח והכיסופים לעיר הקודש.

כהן מתאר את ירושלים כ"מקור כל הנחמות, השמחה והעידוד", ומזמין את הצופים להתחבר באמצעות הלחן לאותה תחושת געגוע: "לכל אחד מאתנו יש שק של 'פעקלאך' שאותו הוא סוחב ביומיום. אני מזמין אתכם להתחבר לסעודה שלישית של ר' שלמה - רעוא דרעוין - בה הוא נהג בעקביות לשיר את המנגינה הזו, להתחבר ולהתעלות לציון וירושלים, ולהתמלא ממנה".

את דבריו חותם כהן בציטוט ממדרש ויקרא רבה, המדגיש את מרכזיותה של ציון כברכת ה': "כל טובות וברכות ונחמות שהקב"ה עתיד ליתן לישראל - אינן אלא מציון. ישועה מציון... עוז מציון... ברכה מציון... שופר מציון... טל, וברכה וחיים מציון... תורה מציון... עזרה וסיוע מציון".