ח"כ אוהד טל מביע בראיון לערוץ 7 זעזוע מבחירת זוהראן ממדאני לראשות העיר ניו יורק.

"נבחר קומוניסט, אנטישמי, איסלאמיסט, רדיקלי לראשות העיר ניו יורק. זו בשורה רעה לארה"ב, ליהודיה ולמדינת ישראל", מדגיש טל.

הוא ומסביר מדוע חלק מהיהודים תמכו בו למרות עמדותיו האנטי ישראליות. "יש יהודים שהצביעו לו ורק חשפו בכך את הבעיה שקיימת במחנה הפרוגרסיבי בארה"ב - שהדור הצעיר לא יודע להבדיל בין טוב ורע - ונוהים אחרי שונאי היהודים הכי גדולים. לדעתי ככל שזה מקצין - הדברים יתאזנו - כי האמריקאים יבינו את ההשפעה הקשה עליהם. זו קריאת השכמה גם לקהילות הפרוגרסיביות בארה"ב. עליהם להבין שמשהו בדרך שלהם הלך לאיבוד".