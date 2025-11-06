קניה ווסט מתנצל על התבטאויותיו נגד יהודים מתוך האינסטגרם

האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו פרסם היום (חמישי) תיעוד מפגישתו עם הראפר קניה ווסט, שנערכה שלשום בניו יורק.

במהלך השיחה אמר ווסט, "אני מרגיש מבורך לשבת איתך פה היום, לקבל אחריות". הוא הוסיף כי בתקופה האחרונה התמודד עם מצבים נפשיים, "גם עם דו-קוטביות", כלשונו, שלדבריו הובילה אותו ליטול את רעיונותיו "לנקודת הקיצון".

ווסט הוסיף, "לפעמים אנשים לא ממש מבינים את הדו-קוטביות, את הסיבה, או מה גורם לזה, ואת האופן שבו אתה מתנהג".

הוא תיאר זאת כהשוואה למצב בו אדם עוזב את הבית ובהיעדרו נגרם בלגן, ואמר כי גם אז האחריות נותרת בידיו.

בשנים האחרונות התבטא ווסט מספר פעמים באופן אנטישמי פומבי. בין השאר, הוציא חולצה שעליה צלב קרס, ובפברואר 2025 כתב ברשת X, "אני נאצי, אני אוהב את היטלר", וכן טען כי לא יעבוד עם יהודים ולא יתנצל על דבריו.