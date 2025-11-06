הפעיל החברתי יונתן שמריז, אחיו של אלון ז"ל שנמלט משבי החמאס ונהרג בשוגג מאש צה"ל, מתכנן צעד משמעותי לעבר הזירה הציבורית - כניסה לפוליטיקה.

שמריז, שהוביל בחודשים האחרונים את תנועת "קומו" ויוזם טקס הזיכרון הלאומי למשפחות השבעה באוקטובר, החליט להצטרף לפוליטיקה ומסר כי הוא שוקל ברצינות להקים מפלגה חדשה.

הוא בחר להמתין עד שתושלם עסקת שחרור החטופים החיים בטרם יודיע רשמית על כוונותיו הפוליטיות. עם זאת, לדבריו, מאחורי הקלעים כבר התגבשה סביבו קבוצה מקצועית, אלפי פעילים ותמיכה ציבורית רחבה.

סקרים פנימיים שעורך הצוות שלו מצביעים על תמיכה יציבה, והוא עובר בעקביות את אחוז החסימה.

בסקר עדכני שנערך אתמול על ידי מנו גבע, קיבל שמריז 6 מנדטים - נתון שמצביע על עניין ציבורי משמעותי סביב דמותו.

שמריז מנצל את המגמה בשטח שמצביעה על רצון בציבור לראות הנהגה חדשה - כזו שמגיעה מלב החברה האזרחית ומובילה שיח של אחריות, תיקון וחזון ישראלי מאחד.