השבוע נפתח פסטיבל קולנוע שומרון השישי הבינלאומי, שכלל למעלה מ-70 סרטים מכל העולם, והתקיימו בו 27 בכורות וטרום בכורות. בערב הפתיחה החגיגי של הפסטיבל, הוענק אות מפעל החיים ליהורם גאון, ובנוסף, הפסטיבל הפתיע את יוצרי הסדרה 'התנתקות', והעניק להם תעודת הוקרה על יצירה פורצת דרך.

בתחרויות שהתקיימו לאורך השבוע, הוענקו פרסי הפסטיבל בשלוש קטגוריות: את פרס הסרט התיעודי הארוך קטף הסרט “הקרבות של נילי”, בבימוי טל קושנר ויניב בן אהרון ובהפקת "זיטו הפקות". בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הבינלאומי זכה סרטה של ג'וזי אנדרוס מארה"ב - 'קטלוג האפים' - Catalogue of Noses . בקטגורית הסרט העלילתי הקצר הישראלי זכה 'חתן הדמים' של אביעד שטכלברג והסרט 'תפוח' של רבקה אימבר ורות ברויאר זכה בציון לשבח.

פתיחת הפסטיבל צילום: אלעזר ריגר - סטודיו נהורא

בנוסף נערכה מחווה מרגשת ליהורם גאון שקיבל את אות מפעל החיים של הפסטיבל מראש מועצת שומרון יוסי דגן, יו"ר יונייטד קינג משה אדרי, מנכ"לית קרן קולנוע שומרון אסתר אלוש וראש מנהל תרבות רן שפירא.

אחד משיאי האירוע היה תחרות סרטי מגמות הקולנוע של בחינוך הממלכתי-דתי, שהתקיימה לראשונה במסגרת הפסטיבל, כאשר במהלכו הוכרזו שלושת הסרטים הזוכים, אשר עסקו כולם בנושאי רוח ותקווה בצל מלחמת "חרבות ברזל".

תחרות סרטי הבוגרים דוברות שומרון

את המקום הראשון קטף הסרט "מזמור לדויד" של מגמת התקשורת באולפנת שעלבים. הסרט עוסק בדמותו של הזמר דוד ד'אור על רקע ימי המלחמה, ומספר על תרומתו של ד'אור לחיזוק רוח העם בשעותיו הקשות, תוך יצירת מסמך דוקומנטרי מעורר השראה.

הענקת הפרס למקום הראשון צילום: שירה בלטי

למקום השני הגיע הסרט "כלביא יקום", של מגמת התקשורת באולפנת בהר"ן, בגדרה. הסרט מלווה באופן תיעודי רגיש את משפחתו של לוחם, שנפצע ברגלו במלחמת "חרבות ברזל", ולומד לשקם את עצמו בקרב בני משפחתו.

הענקת הפרס למקום השני צילום: שירה בלטי

אחריו, הסרט "לא שוכלים מילים" של מגמת התקשורת בישיבת צביה אלישיב בלוד, קיבל את המקום השלישי. הסרט מעביר, באמצעות שלושה מונולוגים חשופים עד כאב, את ההתמודדות המורכבת של אחים שכולים עם האובדן לאחר נפילת אחיהם במלחמה.

זוכי המקום השלישי צילום: דוברות השומרון

יוסי דגן יו"ר קרו קולנוע שומרון וראש מועצת שומרון, בירך את הסרטים הזוכים: "עשרות סרטים מצויינים הגיעו לפסטיבל הקולנוע בשומרון, אותו אנו זוכים להוביל כבר בפעם השישית, ולייצר מסורת של תרבות ערכית ואיכותית לעם ישראל שנוהר כולו לשומרון, ולכל הסרטים הבינלאומיים שמגיעים אלינו לשומרון".

אסתר סילם אלוש, מנכ"לית קרן קולנוע שומרון, הוסיפה: "האמירה שמביאים שלושת הסרטים הזוכים חשובה ומשמעותית, ומבטאת חיזוק לרוח העם בזמן המלחמה, ומסרים עמוקים על ההתמודדות עם פציעה ושכול במלחמת 'חרבות ברזל'. גאים להעביר את המסר הזה דווקא מכאן - מהשומרון, ולהוביל זה השנה השישית את פסטיבל הקולנוע בשומרון".

אלישבע רזווג המפקחת על האמנויות בחמ"ד שניהלה את שיתוף הפעולה יחד עם מנהלת תחום קולנוע בחמ"ד אמרה: "שמחנו לשתף פעולה עם קרן שומרון במיזם החשוב הזה שנועד לעודד את הדור הצעיר והנפלא של תלמידי מגמות התקשורת והקולנוע בחמ"ד ליצור יצירה חדשנית ומקורית שמביאה קול אחר לתרבות הישראלית"

נעה סיבוני, ממגמת התקשורת באולפנת שעלבים, במאית הסרט "מזמור לדויד" שזכה במקום הראשון בפסטיבל, שיתפה: "הסרט שלנו נעשה בהמון עבודת צוות, השקעה באמת ענקית ותכנון עד הפרטים הקטנים. היה צוות מדהים של בנות מקסימום, אלופות ומקצועיות. על הזכיה - זה מטורף, זה מרגש ממש, היינו מאוד מופתעות".