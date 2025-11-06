סקר חדשות 12 שפורסם הערב (חמישי) מעלה כי הליכוד בראשות בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר, עם 27 מנדטים - התחזקות של מנדט לעומת הסקר הקודם.

גם מפלגתו החדשה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתחזקת במנדט ומגיעה ל-22. מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן שומרת על כוחה עם 11 מנדטים. יש עתיד בראשות יאיר לפיד נחלשת במנדט ל־9 מנדטים, כמו גם "ישר" של גדי איזנקוט שמקבלת 7.

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר שומרות על כוחן עם 9 מנדטים כל אחת. ש"ס נחלשת במנדט ומקבלת 8, ואילו יהדות התורה מתחזקת ל-8 מנדטים גם כן. המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"ם זוכות ב-5 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה נותרות: הציונות הדתית (בצלאל סמוטריץ'), כחול לבן (בני גנץ), בל"ד (סמי אבו שחאדה) והמילואימניקים (יועז הנדל).

מפת הגושים נותרת חסרת הכרעה - הקואליציה הנוכחית עומדת על 52 מנדטים, האופוזיציה הציונית על 58, והמפלגות הערביות - 10.

בתרחיש שנבדק בסקר, שבו רצות יחד מפלגת בנט ומפלגת איזנקוט ברשימה מאוחדת, כשבנט בראש, זוכה הרשימה ל-29 מנדטים והופכת לגדולה ביותר.

במצב זה הליכוד נותר עם 27, ושאר מפת הגושים אינה משתנה: הקואליציה עם 52, האופוזיציה הציונית עם 58 והמפלגות הערביות עם 10.

בנוסף נבדקה דעת הציבור לגבי סוגיית חקירת פרשת הפצ"רית. מהסקר עולה כי 24% סבורים שעל היועצת המשפטית לממשלה לנהל את החקירה, 55% מעדיפים גורם אחר, ו-21% השיבו שאינם יודעים.