מפקחים של המשרד לביטחון לאומי ביצעו היום (חמישי) ביקורת למאבטחו הפרטי של כתב חדשות 12 גיא פלג.

במשרד הסבירו כי הבדיקה בוצעה במסגרת פעילותו השוטפת של אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה, האחראי על פיקוח ואכיפה בתחום האבטחה החמושה בישראל.

לדברי גורמי מקצוע במשרד, מדובר בהליך אכיפה שגרתי הנעשה בהתאם לתוכנית העבודה השנתית ובתגובה למידעים מהשטח.

"האגף מבצע בקרה ואכיפה בהתאם לתוכנית העבודה השנתית ולנתונים העולים מהשטח, ובכלל זה מידעים שונים בנוגע לאפשרות לביצוע פעולות אבטחה חמושות בניגוד לחוק ולתנאי הרישיון, כך גם במקרה הזה למאבטח פרטי של כתב חדשות 12, גיא פלג", נמסר.

השר לביטחון לאומי התייחס למקרה וציין כי הוא מגבה את פעילות אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה באופן מלא. לדבריו, אבטחה חמושה לאזרחים - ללא הבדל בין מוצאם, תפקידם או מעמדם - וללא אישור מפורש של משטרת ישראל והרשות המוסמכת, מהווה עבירה פלילית חמורה.

"החוק חל על כולם - אין אזרחים מעל החוק. אנחנו לא בקולומביה", אמר השר.