קריאת שורדי השבי ללא קרדיט

אוהד בן עמי, רז בן עמי, אלמוג מאיר ג'אן ואלקנה בוחבוט, ארבעה שורדי שבי, משתתפים בקריאה מיוחדת ליהדות התפוצות להצטרף למיזם "השבת העולמית" שיתקיים בסוף השבוע הקרוב.

הארבעה מספרים על הכוח והתקווה שמצאו בשמירת השבת - גם בתוך תנאי שבי קשים וממושכים.

בן עמי, שהיה בשבי 491 ימים, תיאר כיצד שר יחד עם שותפיו שירי שבת, עשו קידוש על מים והחליפו את החלה בפיתה.

רעייתו, רז בן עמי, שהייתה בשבי 54 ימים, הצטרפה לקריאה וביקשה מיהדות העולם להתנתק מהמסכים בשבת הקרובה.

גם אלמוג מאיר ג'אן, ששהה בשבי 246 ימים, ואלקנה בוחבוט, ששוחרר לפני מספר שבועות לאחר 738 ימים בשבי, שיתפו כיצד שמרו את השבת גם בתנאים הקשים ביותר, תוך תפילות, שירה והבדלה באמצעות אור פנס.

מיזם "השבת העולמית" מתקיים מדי שנה וקורא ליהודים ברחבי העולם לשמור שבת אחת, להתנתק ממכשירים ולהתחבר זה לזה.

השנה, תחת הכותרת "שבת אחת, עם אחד", יעמוד המיזם בסימן אחדות העם היהודי, במיוחד לאחר תקופה של כאב והתמודדות. למעלה ממיליון יהודים ברחבי העולם צפויים לקחת בו חלק.