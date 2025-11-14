מזל טוב לרבנית ימימה מזרחי לרגל חתונת בתה אלישבע עם החתן אביב טרבלסי.

בין המשתתפות באירוע נצפו סגנית עורכת 'פנימה' שולמית בן ישר, יועצות התקשורת צביה חקלאי וענבל וייס ואשת התקשורת אמילי עמרוסי.

נשות התקשורת בחתונה עם הרבנית צילום: באדיבות המצלם

אלפים השתתפו באירוע לציון 100 שנה לישיבת מרכז הרב בבנייני האומה בירושלים. באירוע ראינו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לצד אביו הרב חיים ירוחם סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר, שר הכלכלה ניר ברקת, הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, רבני הישיבה, בוגריה ותלמידיה.

סמוטריץ' לצד אביו באירוע צילום: ישיבת מרכז הרב

אהוד בנאי והלהקה הופיעו בהיכל התרבות באריאל. ראש העיר יאיר שטבון מסר: "שמחים לארח מאות משתתפים מהעיר ומכל האזור אצלנו בהיכל. דוהרים קדימה, גם בתרבות".

אהוד בנאי באריאל דוברות

סרן במיל' יהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית המשמש כמ"מ צלפים במילואים בצפון, ביקר במאגר קוניטרה שבסוריה.

יהודה ולד מאגר קוניטרה בסוריה צילום: באדיבות המצלם

חיילי ההנדסה מישיבת ההסדר עכו סיימו את מסע הכומתה. הרב יגאל פסו הפתיע את החיילים בבסיס בהל"ץ, לאחר שטס משדה התעופה בחיפה ועד לרמון - והביא מכתבים אישיים מהחברותות.

החיילים עם הרב יגאל פסו צילום: ישיבת ההסדר בעכו

מזל טוב לצלם ערוץ 7 רפאל ברודו, לרגל חתונתו השבוע עם הכלה אליענה נתן.

חתונת ברודו יצחק קלמן

העיתונאי דביר עמר הרצה השבוע לבנות מאולפנת צביה רבבה במסגרת תוכנית בהובלת המורה קרן ברדוגו.

עמר בהרצאה צילום: באדיבות המצלם

חניכי סניף מצפה יריחו יצאו לתלות דגלי ישראל סביב היישוב. שילה אגיוף, הקומונר, חיזק את החניכים בדברי הרב חרל"פ ומקורות נוספים, רגע אחרי סיום מבצע "ודגלו עלי אהבה".

תליית דגלי ישראל בהרים ללא קרדיט

תת-אלוף שי טייב ביקר בבית איגוד "שומר ישראל" (נצח יהודה) בירושלים, יחד עם רע"ן חרדים סא"ל אביגדור דיקשטיין. הם נפגשו עם מנכ"ל העמותה יוסי לוי ורבני המסלולים החרדיים. לוי ביקש לחדד בפקודות מטכ"ל מספר סוגיות הנוגעות לחיילים החרדים.

הביקור בבית העמותה צילום: עמותת נצח יהודה

המועצה האזורית גלבוע השלימה את הקמת המועצה הדתית החדשה. לראשותה נבחר דודי בונפיל.

המועצה הדתית החדשה צילום: המשרד לשירותי דת

חניכי סניף אריאל רחובות יצאו, במסגרת חודש ארגון "מאמינים בטוב", לחלק שוקולדים ופתקי תודה לעובדי עיריית רחובות. ראש העיר מתן דיל יצא לקראתם, שוחח עם החניכים והביע הערכה ליוזמה.

החניכים עם ראש העיר צילום: ללא קרדיט

לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, מקלטי 'בת מלך' אירחו משפיעניות רשת לסיור מיוחד באחד המקלטים. השתתפו בין היתר: שרי יהל, יעל צין, אורית שוהם, מורן פינטו, רייצל ביטון, חגית רז, אתי פינטו, הדר פריש, מירי שניאורסון, זיסי שניאורסון, יהודית ברדה ואחרות.

הביקור במקלט של בת מלך צילום: באדיבות המצלם

ח"כ משה (קינלי) טור-פז ממפלגת יש עתיד קיים סיור בגוש עציון יחד עם חברי סיעתו. במהלך היום ביקרו בחיזיון האור-קולי בכפר עציון, בבית הספר שדה, ושמעו על יוזמת "ברית הנגב וההר" - המחברת בין קהילות מגוש עציון והנגב.