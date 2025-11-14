מזל טוב לרבנית ימימה מזרחי לרגל חתונת בתה אלישבע עם החתן אביב טרבלסי.
בין המשתתפות באירוע נצפו סגנית עורכת 'פנימה' שולמית בן ישר, יועצות התקשורת צביה חקלאי וענבל וייס ואשת התקשורת אמילי עמרוסי.
אלפים השתתפו באירוע לציון 100 שנה לישיבת מרכז הרב בבנייני האומה בירושלים. באירוע ראינו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לצד אביו הרב חיים ירוחם סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר, שר הכלכלה ניר ברקת, הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, רבני הישיבה, בוגריה ותלמידיה.
אהוד בנאי והלהקה הופיעו בהיכל התרבות באריאל. ראש העיר יאיר שטבון מסר: "שמחים לארח מאות משתתפים מהעיר ומכל האזור אצלנו בהיכל. דוהרים קדימה, גם בתרבות".
סרן במיל' יהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית המשמש כמ"מ צלפים במילואים בצפון, ביקר במאגר קוניטרה שבסוריה.
חיילי ההנדסה מישיבת ההסדר עכו סיימו את מסע הכומתה. הרב יגאל פסו הפתיע את החיילים בבסיס בהל"ץ, לאחר שטס משדה התעופה בחיפה ועד לרמון - והביא מכתבים אישיים מהחברותות.
מזל טוב לצלם ערוץ 7 רפאל ברודו, לרגל חתונתו השבוע עם הכלה אליענה נתן.
העיתונאי דביר עמר הרצה השבוע לבנות מאולפנת צביה רבבה במסגרת תוכנית בהובלת המורה קרן ברדוגו.
חניכי סניף מצפה יריחו יצאו לתלות דגלי ישראל סביב היישוב. שילה אגיוף, הקומונר, חיזק את החניכים בדברי הרב חרל"פ ומקורות נוספים, רגע אחרי סיום מבצע "ודגלו עלי אהבה".
תת-אלוף שי טייב ביקר בבית איגוד "שומר ישראל" (נצח יהודה) בירושלים, יחד עם רע"ן חרדים סא"ל אביגדור דיקשטיין. הם נפגשו עם מנכ"ל העמותה יוסי לוי ורבני המסלולים החרדיים. לוי ביקש לחדד בפקודות מטכ"ל מספר סוגיות הנוגעות לחיילים החרדים.
המועצה האזורית גלבוע השלימה את הקמת המועצה הדתית החדשה. לראשותה נבחר דודי בונפיל.
חניכי סניף אריאל רחובות יצאו, במסגרת חודש ארגון "מאמינים בטוב", לחלק שוקולדים ופתקי תודה לעובדי עיריית רחובות. ראש העיר מתן דיל יצא לקראתם, שוחח עם החניכים והביע הערכה ליוזמה.
לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, מקלטי 'בת מלך' אירחו משפיעניות רשת לסיור מיוחד באחד המקלטים. השתתפו בין היתר: שרי יהל, יעל צין, אורית שוהם, מורן פינטו, רייצל ביטון, חגית רז, אתי פינטו, הדר פריש, מירי שניאורסון, זיסי שניאורסון, יהודית ברדה ואחרות.
ח"כ משה (קינלי) טור-פז ממפלגת יש עתיד קיים סיור בגוש עציון יחד עם חברי סיעתו. במהלך היום ביקרו בחיזיון האור-קולי בכפר עציון, בבית הספר שדה, ושמעו על יוזמת "ברית הנגב וההר" - המחברת בין קהילות מגוש עציון והנגב.