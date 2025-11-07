מפגינים פרו-פלסטינים ניסו לפוצץ אמש (חמישי) קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז.

במהלך ההופעה, שנערכה באולם הפילהרמונית היוקרתי של עיר הבירה הצרפתית, פרצו עשרות מפגינים לאולם, השמיעו קריאות נגד ישראל והציתו אבוקות - מה שהוביל לעצירת הנגינה ולירידת הנגנים מהבמה.

בפוסט שפרסם בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב, נכתב: "מפגינים פרו-פלסטינים פוצצו קונצרט והתזמורת הורדה מהבמה. לאחר הסדרת העניין הועלתה התזמורת בחזרה לקול מחיאות כפיים ועידוד הקהל. הזמנים לא קלים. חיבוק גדול מאיתנו כאן".

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראו עשרות מתפרעים מניפים דגלי פלסטין באולם, כשאנשי האבטחה מנסים להרחיק אותם.

לאחר מספר דקות של מהומה, הנגנים חזרו לבמה והמשיכו את ההופעה, בליווי עידוד נלהב מהקהל הצרפתי.