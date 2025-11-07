גל אלימות חמור: שני צעירים נדקרו באורח קשה ברחוב אבן גבירול בתל אביב הבוקר (שישי), במקביל לשלושה מקרי רצח - בוואדי ערה, במזרח ירושלים ובכביש 66 ליד יקנעם.

הדקירה בתל אביב התרחשה סמוך לשעה שש בבוקר. צוותי מד"א שהוזעקו למקום בתל אביב העניקו טיפול רפואי לשני גברים כבני 25 שנפצעו מדקירות. פרמדיקית מד"א שקד כהן סיפרה: "הפצוע היה מעורפל הכרה וסבל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים איכילוב כשמצבו קשה." גם הפצוע השני פונה לבית החולים במצב קשה.

הלילה, סמוך לחצות, נורה צעיר בן 22 תושב חיפה בכביש 66, בעת ששב מאום אל-פחם לעירו. הוא נפצע באורח קשה ומותו נקבע בבית החולים רמב"ם. במשטרה נמסר כי הצעיר מוכר למשטרה וכי הרקע לאירוע פלילי.

זמן לא רב לפני כן נרצח צעיר ערבי בשכונת א-טור שבמזרח ירושלים - על רקע פלילי.

הבוקר דווח למד"א על ירי בכפר סאלם שבוואדי ערה. צוותי מד"א קבעו את מותו של גבר בן 32 שסבל מפציעות חודרות קשות. פרמדיק מד"א פאוזי ג'ובראן סיפר: "הפצוע היה מחוסר הכרה, עם פגיעות חמורות מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות, אך נאלצנו לקבוע את מותו במקום".