מועצת קרני שומרון מקדמת מהלך משמעותי בתחום הבריאות המקומית: הקמת מתחם רפואי אזורי חדש, שעתיד לכלול בין היתר חדר מיון קדמי ושירותים רפואיים מתקדמים לתושבי האזור.

ראש המועצה, יהונתן קוזניץ, הודיע כי מדובר בפרויקט נרחב המתוכנן לקום על שטח של כ-5,000 מ"ר, וייהווה מרכז רפואי ראשון מסוגו ביישוב.

לדברי קוזניץ, היוזמה נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים, לאחר שורה של פגישות עם משרד הבריאות וגורמים נוספים במערכת הציבורית. "עבודות התכנון כבר בעיצומן, ובחודשים הקרובים ייצא לדרך מכרז ליזמים מובילים בתחום הבריאות שייקחו על עצמם את הקמת המתחם", אמר.

המתחם החדש צפוי לרכז במקום אחד מגוון רחב של שירותים רפואיים - מרפאות של קופות החולים, מוקדי מומחים, שירותים פרא-רפואיים ומתקנים טכנולוגיים מתקדמים.

"אנחנו מביאים לקרני שומרון את האיכות הרפואית שמגיעה לתושבים", הדגיש קוזניץ. "המטרה היא לאפשר קבלת טיפול מקצועי, מהיר ונגיש, מבלי להרחיק לערים הגדולות".