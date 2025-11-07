איראן גזרה עונש של ארבע שנות מאסר על כמראן חכמתי, יהודי בן 70 בעל אזרחות אמריקנית-איראנית, לאחר שנמצא כי ביקר בישראל לפני 13 שנה, כך דיווח הלילה (שישי) העיתון "ניו יורק טיימס"

על פי הדיווח, חכמתי שהיגר מאיראן לארצות הברית בגיל 13, נכלא בכלא אוויאן הידוע לשמצה שבטהרן מאז חודש מאי האחרון אז נעצר עם הגיעו למדינה לביקור משפחתי.

הוא נשפט באוגוסט השנה בבית משפט בטהרן על פי החוק האיראני האוסר על אזרחי המדינה לבקר בישראל. העונש המקורי עמד על ארבע שנות מאסר, אך הופחת לשנתיים בערעור. משפחתו טוענת כי הוא הועמד לדין מבלי שקיבל ייצוג משפטי, וכי מצבו הרפואי קשה מאחר שהוא סובל מסרטן.

בני המשפחה סיפרו כי חכמתי נסע לאיראן לביקור משפחתי במאי האחרון, ובמהלך ביקורו נודע לרשויות כי בשנת 2011 שהה בישראל לרגל חגיגת בר המצווה של בנו. כשניסה לצאת מ המדינה דרך נמל התעופה הבינלאומי של טהרן, נעצר, דרכונו הוחרם וגישתו לטלפון הנייד נחסמה. במשך כחודשיים נחקר על ידי סוכני מודיעין, עד שנעצר רשמית ביולי - זמן קצר לאחר סיום מבצע "עם כלביא".

לדברי בני המשפחה, חכמתי ביקר בעבר באיראן פעמים רבות, לעיתים לבדו ולעיתים עם משפחתו, מבלי שנתקל בבעיות. הפעם האחרונה, כך הם מעריכים, הסתיימה במעצרו בשל המתיחות הגוברת בין טהרן לירושלים.

בני המשפחה הגישו ערעור נוסף ומבקשים את שחרורו המיידי מטעמים הומניטריים.