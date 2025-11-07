פעוט בן שנה וחצי נפטר הלילה (שישי) בבית החולים שערי צדק, לאחר שאיבד הכרה בביתו ברחוב שטראוס בבירה. מותו נקבע בבית החולים לאחר פעולות החייאה ממושכות.

במהלך שעות הלילה הוזעקו צוותי הצלה לבית המשפחה, לאחר שהפעוט לא התעורר משנתו ונמצא ללא דופק וללא נשימה. צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו למקום החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויי לב והנשמות.

הפעוט פונה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות ההחייאה בניידת טיפול נמרץ. בבית החולים המשיכו המאמצים להצילו, אך לבסוף נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

דוד לוי, מתנדב בצוות הצלה, תיאר: "כשהגענו למקום מצאנו פעוט ללא דופק וללא נשימה. לדברי בני המשפחה, הוא לא התעורר משנתו. ביצענו פעולות החייאה יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א".

ד"ר אריה יפה, רופא איחוד הצלה, והחובש יוסף גבאי, שהיו בסמיכות למקום, הגיעו במהירות וסייעו בפעולות ההצלה.

נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה.