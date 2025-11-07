רבנים בבית שמש פרסמו אתמול מכתב משותף הקובע מגבלות חדשות על שעות הפעילות של חנויות אוכל בעיר.

לפי התקנות החדשות, מסעדות וחנויות מזון מהיר יחויבו להיסגר לא יאוחר מהשעה 23:00, למעט במקרים חריגים.

המכתב, שפורסם תחת הכותרת "על משמר קדושת עירנו", מתייחס בחריפות לתופעה של עסקים הפתוחים עד שעות הלילה המאוחרות.

לטענת הרבנים, חלק מהמקומות הללו הפכו למוקדי בילוי המושכים בני נוער ויוצרים "מכשול גדול וסכנה רבה".

"חנויות אלו פתוחות בשעות הלילה המאוחרות, והדבר גורם להתקבצות של בני נוער במקומות הסמוכים, שהופכים להיות מועדים לפורענות", נכתב במכתב שפורסם באתר 'בחדרי חרדים'.

התקנות החדשות כוללות איסור מוחלט על אכילה והתעכבות מחוץ לחנות, כולל בשטחים הסמוכים אליה, וחובת סגירה של כל החנויות לא יאוחר מ-23:00.

במקרי חריגים, בעיקר בליל שישי למכירת צ'ולנט, ניתן למכור עד חצות, אך אך ורק במנות ארוזות סגורות ללא אפשרות להתעכב במקום.

הרבנים דוחים מראש טענות כלכליות מצד בעלי העסקים. "אין מקום לשיקולים של הפסד ממון, כאשר המקום משמש כמכשול", נכתב במכתב, תוך הטלת אחריות על בעלי החנויות עצמם. המכתב מסתיים בקריאה לתושבים "לקנות אך ורק בחנויות הנשמעות לתקנות אלו".