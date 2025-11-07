ח"כ אביחי בוארון וארגון לביא הגישו לבג"ץ בקשה דחופה לצו ביניים, במטרה למנוע מהיועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב־מיארה, להעביר את חקירת פרשת הפצ"רית לאחריות פרקליטות המדינה.

השופט נעם סולברג הורה כי דיון בנושא יתקיים עד יום שלישי הקרוב.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יצחק בם ויוסף בן־ברוך, נטען כי על אף שהיועצת הודיעה כי היא מושכת את ידה מהמשך העיסוק בפרשה בשל ניגוד עניינים, היא למעשה שומרת על שליטה עקיפה בחקירה באמצעות מינוי פרקליט המדינה, עו"ד אלון אלטמן - הכפוף לה מקצועית - כגורם המלווה את הבדיקה. העותרים טוענים כי מדובר ב"מהלך עוקף ניגוד עניינים" וכי "הנחקרת אינה יכולה לבחור את חוקריה".

בעתירה מצוטטת חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד ענת קוטיק, שקבעה כי בהרב־מיארה מצויה בניגוד עניינים ממשי, מאחר שקיים סיכוי שתצטרך בעצמה להיחקר או להסביר את חלקה בפרשה. לפי חוות הדעת, ליועצת יש השפעה מהותית על אופי החקירה, זהות הנחקרים ואישור פעולות חקירה מיוחדות - ולכן גם מעורבות עקיפה עלולה לפגוע בעצמאות הבדיקה.

העותרים מוסיפים כי למרות חוות הדעת, היועצת ניצלה את פרק הזמן שניתן לה בבג"ץ כדי להעביר את ניהול הפרשה לגורם הכפוף לה - הפרקליטות. בכך, לטענתם, פעלה בניגוד עניינים ובניגוד לחוק שירות המדינה (מינויים), הקובע כי כאשר נושא משרה מנוע מלעסוק בנושא בשל ניגוד עניינים, סמכות המינוי של ממלא מקום נתונה לשר הממונה, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה.

עו"ד יצחק בם, אחד ממגישי העתירה, תקף בחריפות את תגובת המדינה לבג"ץ: "זו תצוגת תכלית מרהיבה לגניבת סוסים, ניסיון להשיג יתרונות מהותיים באמצעים פרוצדורליים. היועצת ניצלה את הזמן לקבוע עובדות בשטח - בניגוד להחלטת בית המשפט וביזויו".

ח"כ אביחי בוארון אמר "לא נסתפק בפחות מהוצאת החקירה מהמערכת המשפטית שבשליטת היועמשית. ביקשנו מבית המשפט להוציא צו ביניים שימנע מהפרקליטות לעסוק בפרשה, עד שימונה גורם עצמאי ובלתי תלוי מטעם השר הממונה. רק כך ניתן להבטיח חקירה אמיתית ונטולת משוא פנים".