כלי תקשורת בתאילנד דיווחו היום (שישי) כי תייר ישראלי בן 26 נעצר בשדה התעופה בפוקט, לאחר שבבדיקת כבודתו נמצאה מחסנית מלאה בתחמושת צבאית.

על פי הדיווחים, הצעיר, שנשא מזוודה שחורה, החזיק במחסנית ובה 29 כדורים בקליבר 5.56 מ"מ - סוג תחמושת המשמש ברובים צבאיים דוגמת M16 ו-M4 הנהוגים בצה"ל.

הישראלי נעצר על ידי כוחות הביטחון של נמל התעופה, ונחקר בחשד להחזקה בלתי חוקית של תחמושת. הרשויות החרימו את המחסנית והעבירו אותה לראיות במסגרת ההליך הפלילי שנפתח נגדו.

לפי הדיווחים, מדובר באירוע נוסף בשרשרת מקרים דומים שבהם נעצרו אזרחים ישראלים בתאילנד לאחר שנמצאה ברשותם תחמושת שנשכחה ככל הנראה מתיקי ציוד צבאי. בשנים האחרונות דווח על כמה וכמה מקרים מסוג זה, שבהם נדרשו התיירים לשלם קנסות או לעמוד לדין מקומי, גם כאשר טענו כי מדובר בשכחה.