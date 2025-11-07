את שרי וחברי כנסת מ'עוצמה יהודית' ראינו השבוע בחתונתה של שיראל ניימן, אחותו של אביעד ניימן הי"ד ומנכ"ל עוצמה יהודית איתיאל ניימן.
הרב שלמה בנימין, ראש ישיבת 'לב לדעת' בשדרות, הצטרף לתלמידיו במהלך מסע הכומתה של הנדסה קרבית.
בביקורו בארצות הברית, נצפה הרב יהושע שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון, כשהוא מתפלל בקבר הרבי מליובאוויטש.
במהלך הפגנת החרדים נגד גיוס תועד חייל מפלוגת תומר של גבעתי כשהוא מנגן בתחנת הרכבת בירושלים, כשסביבו קהל חרדי שמתבונן בו. השבוע, שוחזרה הסצנה, אך הפעם נעמדו לצדו נערים דתיים, חלקם במדי צה"ל.
מאות בחורים חגגו בחנוכת בית מדרש חדש ביישוב אביתר. בין המשתתפים: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השר אופיר סופר, ח"כ אוהד טל, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, הקלידן נעם עמיצור ולהקת יהלומה.
באירוע הנחת תפילין בכיכר החטופים בת"א, ביוזמת שורד השבי בר קופרשטיין, השתתף הפרשן החרדי ישראל כהן. במהלך הטקס, הרב הראשי לישראל לשעבר הרב דוד לאו ביקש מכהן להניח ידיו על בר ולברך ברכת כהנים, כאשר הקהל השיב אחריו אמן.
השרה אורית סטרוק מסרה השבוע שיחה לתלמידי קדמא - תכנית מנהיגות לסטודנטים מבית מוסדות "בני דוד".
יעל פלקובסקי מונתה למנכ"לית עמותת השירות הלאומי ש"ל-שילה, לאחר שמילאה תפקידים בכירים בעמותה במשך שמונה שנים. אלעד זריהן מונה ליו"ר העמותה ואמר, "אני נכנס לתפקידי בתחושת שליחות עמוקה וגאווה גדולה".
בסוף השבוע התקיימה חתונתם של המוזיקאי איתם בן יעקב והזמרת יסכה קלזן, בהשתתפות אמנים רבים מהעולם היהודי-ישראלי, ובהם עקיבא תורג'מן, שי גדסי, יגל הרוש וניב כליל החורש.
בסניף אריאל בבית אל חגגו סיום ש"ס משניות בריקודי שמחה, לעילוי נשמת גיבורי המלחמה, במסגרת חודש ארגון.
חבר הכנסת צבי סוכות נראה מתפלל בציון קברו של רבי שלמה קרליבך ביום ההילולה.
ביישוב נחלת צבי המתפתח, נראה חבר הכנסת אוהד טל בשיחה ערה עם תושבים ששיתפו אותו על התפתחות המקום.
יעקב הרשקוביץ, עד לא מזמן לוחם בגדוד החרדי 'נצח יהודה', מונה לכתב לענייני חרדים של 'ישראל היום'. "אני נרגש לסקר את הנושא החם ביותר במדינת ישראל - תחום החרדים, להביא את סיפורם של האנשים, המקומות והאמונות שמרכיבים את הפסיפס הפוליטי החרדי".
הרב שאול עבדיאל, מרבני עמותת נצח יהודה, נצפה במהלך בדיקת עירוב במחנה ארז - בסיס השירות של הגדוד החרדי.
קהילת רמת אשכול בלוד מציינת תקופה של תנופת קליטה לאחר שנים של הגירה שלילית. בשבת האחרונה התקיימה שבת גיבוש קהילתית בהשתתפות צעירים, סטודנטים ומשפחות הקהילה, שנועדה להציב יעדים להמשך ההתרחבות.
נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל בלשכתו את נציגי עמותת "מנציחים", שהעניקו לו עותק מחומש הגיבורים שהוציאה העמותה. במפגש השתתפו יהודה לנצקרון, חיים מייטליס, דדי שמחי ושירה רודמן.
משלחת בכירה של ארגון American Friends of Judea and Samaria, ובה חברי סנאט וקונגרס מארה"ב, ביקרה השבוע בגוש עציון. את המשלחת קיבלו יגאל דילמוני, רפי ליזרוביץ, צחי דיקשטיין, ראש המועצה ירון רוזנטל, נדיה מטר ויהודית קצובר.