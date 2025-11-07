את שרי וחברי כנסת מ'עוצמה יהודית' ראינו השבוע בחתונתה של שיראל ניימן, אחותו של אביעד ניימן הי"ד ומנכ"ל עוצמה יהודית איתיאל ניימן.

השרים וחברי הכנסת בריקודים ללא קרדיט

הרב שלמה בנימין, ראש ישיבת 'לב לדעת' בשדרות, הצטרף לתלמידיו במהלך מסע הכומתה של הנדסה קרבית.

הרב שלמה בנימין עם התלמידים ללא קרדיט

בביקורו בארצות הברית, נצפה הרב יהושע שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון, כשהוא מתפלל בקבר הרבי מליובאוויטש.

הרב יהושע שמידט בתפילה צילום: ללא קרדיט

במהלך הפגנת החרדים נגד גיוס תועד חייל מפלוגת תומר של גבעתי כשהוא מנגן בתחנת הרכבת בירושלים, כשסביבו קהל חרדי שמתבונן בו. השבוע, שוחזרה הסצנה, אך הפעם נעמדו לצדו נערים דתיים, חלקם במדי צה"ל.

החייל מנגן צילום: ללא קרדיט

החייל מנגן לצד החרדים צילום: Chaim Goldberg/Flash90

מאות בחורים חגגו בחנוכת בית מדרש חדש ביישוב אביתר. בין המשתתפים: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השר אופיר סופר, ח"כ אוהד טל, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, הקלידן נעם עמיצור ולהקת יהלומה.

מעמד חנוכת בית המדרש ללא קרדיט

באירוע הנחת תפילין בכיכר החטופים בת"א, ביוזמת שורד השבי בר קופרשטיין, השתתף הפרשן החרדי ישראל כהן. במהלך הטקס, הרב הראשי לישראל לשעבר הרב דוד לאו ביקש מכהן להניח ידיו על בר ולברך ברכת כהנים, כאשר הקהל השיב אחריו אמן.

כהן בברכת כהנים צילום: באדיבות המצלם

השרה אורית סטרוק מסרה השבוע שיחה לתלמידי קדמא - תכנית מנהיגות לסטודנטים מבית מוסדות "בני דוד".

סטרוק בשיחה צילום: ללא קרדיט

יעל פלקובסקי מונתה למנכ"לית עמותת השירות הלאומי ש"ל-שילה, לאחר שמילאה תפקידים בכירים בעמותה במשך שמונה שנים. אלעד זריהן מונה ליו"ר העמותה ואמר, "אני נכנס לתפקידי בתחושת שליחות עמוקה וגאווה גדולה".

יעל פלקובסקי צילום: גבריאלה הוכברג

בסוף השבוע התקיימה חתונתם של המוזיקאי איתם בן יעקב והזמרת יסכה קלזן, בהשתתפות אמנים רבים מהעולם היהודי-ישראלי, ובהם עקיבא תורג'מן, שי גדסי, יגל הרוש וניב כליל החורש.

חתונת איתם ויסכה צילום: אביגל אסייג

בסניף אריאל בבית אל חגגו סיום ש"ס משניות בריקודי שמחה, לעילוי נשמת גיבורי המלחמה, במסגרת חודש ארגון.

הריקודים בסיום ללא קרדיט

חבר הכנסת צבי סוכות נראה מתפלל בציון קברו של רבי שלמה קרליבך ביום ההילולה.

סוכות בציון צילום: ללא קרדיט

ביישוב נחלת צבי המתפתח, נראה חבר הכנסת אוהד טל בשיחה ערה עם תושבים ששיתפו אותו על התפתחות המקום.

אוהד טל עם תושבים צילום: ללא קרדיט

יעקב הרשקוביץ, עד לא מזמן לוחם בגדוד החרדי 'נצח יהודה', מונה לכתב לענייני חרדים של 'ישראל היום'. "אני נרגש לסקר את הנושא החם ביותר במדינת ישראל - תחום החרדים, להביא את סיפורם של האנשים, המקומות והאמונות שמרכיבים את הפסיפס הפוליטי החרדי".

יעקב הרשקוביץ צילום: אורן בן חקון

הרב שאול עבדיאל, מרבני עמותת נצח יהודה, נצפה במהלך בדיקת עירוב במחנה ארז - בסיס השירות של הגדוד החרדי.

הרב שאול עבדיאל בבדיקה צילום: ללא קרדיט

קהילת רמת אשכול בלוד מציינת תקופה של תנופת קליטה לאחר שנים של הגירה שלילית. בשבת האחרונה התקיימה שבת גיבוש קהילתית בהשתתפות צעירים, סטודנטים ומשפחות הקהילה, שנועדה להציב יעדים להמשך ההתרחבות.

שבת גיבוש לקהילה צילום: ללא קרדיט

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל בלשכתו את נציגי עמותת "מנציחים", שהעניקו לו עותק מחומש הגיבורים שהוציאה העמותה. במפגש השתתפו יהודה לנצקרון, חיים מייטליס, דדי שמחי ושירה רודמן.

המפגש בבית הנשיא צילום: דוברות בית הנשיא

משלחת בכירה של ארגון American Friends of Judea and Samaria, ובה חברי סנאט וקונגרס מארה"ב, ביקרה השבוע בגוש עציון. את המשלחת קיבלו יגאל דילמוני, רפי ליזרוביץ, צחי דיקשטיין, ראש המועצה ירון רוזנטל, נדיה מטר ויהודית קצובר.