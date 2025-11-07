תוצאות הבחירות לראשות עיריית ניו יורק, שהסתיימו בניצחונו של זוהראן ממדאני המחזיק בעמדות אנטי-ישראליות מובהקות, מעוררות דאגה כבדה בקרב הקהילה היהודית הגדולה בעיר.

לנוכח החשש מפני החמרת האקלים האנטישמי בעיר, הליגה נגד השמצה משיקה יוזמה רחבת היקף שתכלול מעקב אחר מדיניות ומינויים בממשל החדש וכן קו חם לדיווח על אירועי אנטישמיות.

קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, מבהירה בשיחה עם ערוץ 7 כי המטרה העיקרית של הליגה היא להבטיח את שלומם וביטחונם של חברי הקהילה היהודית. "אנחנו מעוניינים לוודא שכל הנושא של אנטישמיות כלפי יהודים בניו יורק יטופל בצורה הטובה ביותר למען שלומם וביטחונם של אנשי הקהילה היהודית".

הדאגה אינה מופרכת, אלא מבוססת על נתונים שמצביעים על עלייה דרמטית ומטרידה במיוחד בשיעור האנטישמיות בעיר. בשנת 2024 תיעד המרכז לחקר הקיצוניות של הליגה נגד השמצה 976 אירועים אנטישמיים בעיר ניו יורק, המספר הגבוה ביותר בכל עיר בארה"ב מאז החל המעקב. בנוסף, לפי נתוני משטרת ניו יורק, 54% מכלל פשעי השנאה בעיר בשנת 2024 כוונו נגד יהודים. בשנת 2025 תיעדה הליגה נגד השמצה מאות אירועים נוספים, כולל הטרדות, ונדליזם ואלימות פיזית בכל חמשת הרובעים בעיר.

"צריך לזכור שכ-20% מיהודי ניו יורק הם חרדים וכך גם חיצונית אפשר לזהות אותם ולהגביר מתקפות כלפיהם. יהודי ניו יורק, ללא ספק, מרגישים פחות בטוחים. הציפייה שלנו מראש העיר הנבחר היא שיטפל בנושא הזה", מדגישה נוריאל.

מעבר לטיפול בתקריות בודדות, הליגה בונה מנגנון "מעקב ציבורי" אחר פעילות הממשל הנכנס. מנגנון זה נועד לנטר כל שינוי שעלול להשפיע על הקהילה היהודית. "אנשים יעקבו אחרי המדיניות החדשה, אחרי מינויים, אחרי צעדים של הממשל - ויגיבו בהתאם כדי לוודא שהקהילה היהודית מטופלת כמו שצריך, הן בסדרי העדיפויות, הן בחינוך, הן מבחינת ביטחון".

הדאגה העמוקה נובעת מהחשש שמא עמדותיו של ראש העיר הנבחר יובילו גם למעשים אנטישמיים. "אני יכולה להגיד לך שעצם זה שבעבורנו יש נושאים שמעוררים דאגה עמוקה בקהילה היהודית. כשראש העיר מסרב לגנות את הקריאה למה שנקרא לו גלובליזציה של האינתיפאדה זה מדאיג. מדובר באופן מעשי בקריאה שהיא למעשה עידוד לאלימות נגד יהודים בכל מקום וכל זמן והיא מגונה מאוד מבחינתנו".

נוריאל מכירה בכך שביקורת לגיטימית על מדיניות ישראל היא חלק מהשיח הדמוקרטי אך מזהירה מפני טשטוש הגבולות שגורם להסלמה.

"אנחנו צריכים להבין שהיום הרבה פעמים כשיש סנטימנט אנטי-ישראלי, הוא גורר אנטישמיות או שהוא יושב על עמדות אנטישמיות. למרבה הצער, אנחנו רואין שיחד עם השנאה או העוינות כלפי המדינה היהודית, מגיעה גם עוינות ברורה כלפי יהודים", היא מסכמת.