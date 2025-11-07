ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, מונה לפקד באופן זמני על הפרקליטות הצבאית, בשל העובדה שגם סגן הפצ"רית תא"ל גל עשהאל, הפך לחשוד בפרשת ההדלפות, נחקר באזהרה במשטרה והורחק מהפרקליטות הצבאית.

בהודעה שנמסרה מטעם צה"ל נכתב כי "נוכח התפתחויות בחקירה בפרשת הדלפת הסרטון ממחנה 'שדה תימן', החליט ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, כי ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא, יופקד בשלב זה גם על הפרקליטות הצבאית במקביל, עד לכניסתו של הפרקליט הצבאי הראשי החדש, איתי אופיר".

"האלוף יהיה אמון על המישור הפיקודי בלבד ובמקביל, יוגדר בהקדם ממלא מקום מקצועי לתפקיד. צה"ל יפעל לקידום כניסתו של הפצ"ר החדש לתפקיד בהקדם האפשרי", לשון הודעת הצבא.

בית המשפט שחרר הבוקר (שישי) את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי לעשרה ימי מעצר בית. בית המשפט התיר לה לה לצאת מביתה בהודעה מראש ליחידה החוקרת - לצורך פגישה במשרדי באי כוחה, בערבות של אחיה לתנאים. כמו כן, נאסר על תומר-ירושלמי ליצור קשר עם שאר המעורבים בפרשה למשך 55 יום.

במקביל בחוף הצוק בתל אביב איתרה אזרחית מכשיר טלפון נייד בים באזור בו אותרה בתחילת השבוע הפרקליטה הצבאית לשעבר לאחר שנעדרה במשך שעות והתנהלו אחריה חיפושים. המשטרה בוחנת את המכשיר, שנמצא באזור שבו אוכן הטלפון הנייד של האלופה תומר ירושלמי מוקדם יותר השבוע.

במסך הבית של המכשיר שאותר בקרבת החוף נראית תמונה של תומר-ירושלמי לצד בתה. במשטרה מעריכים שהנייד אכן שייך לאלופה. היא מסרה את הקוד במהלך חקירתה במשטרה.