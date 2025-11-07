תיעוד: פעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל המשיכו בשבוע האחרון את פעילותם הנרחבת נגד תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. לפי הודעת דובר צה"ל, במהלך המבצעים האחרונים חוסלו שלושה מחבלים, שישה מטעני חבלה אותרו והוחרמו, ויותר מ־60 מבוקשים נעצרו - בהם חשודים שתכננו פיגועים נגד כוחות הביטחון ואזרחים ישראלים.

שני מבצעים חטיבתיים הושלמו השבוע במרחבי מנשה ועציון. בעיירה אל־יאמון, שבאזור ג'נין, חוסל מחבל שהשליך מטען לעבר כוח צה"ל שפעל במקום. במרחב חטיבת בנימין חוסלו שני מחבלים נוספים לאחר שהציתו ויידו בקבוקי תבערה לעבר ציר אזרחי מרכזי.

במהלך פעילות בכפרי המחומש נעצרו מספר מחבלים, ובהם חשודים שתכננו פיגוע באמצעות מטעני חבלה. במרחב בית אומר ביצעו הכוחות יותר מ־80 פעולות סריקה, שבמהלכן נעצרו עשרות חשודים והוחרמו אמצעי לחימה.

בפעילות חטיבת יהודה אותרו חמישה מטעני צינור בעיר ביטא, שיועדו לשימוש מיידי, ובכפר עסכר שבחטיבת שומרון אותר והוחרם מטען מאולתר נוסף.

במהלך סריקות במוקדים נוספים - חברון, קלקיליה, בית לחם וכפר עקב - נתפסו רובים מסוג M16, אקדחים ותחמושת רבה. בנוסף, בעיירה סמוע שבמרחב יהודה איתרו הכוחות מחרטה ששימשה לייצור אמל"ח, ובעקבות המבצע נעצרו עשרות חשודים נוספים ביותר מעשרה מוקדים ברחבי האזור.

כלל העצורים ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי.