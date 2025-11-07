אזרחים מצאו הבוקר (שישי) טלפון סלולרי בחוף הצוק בו אוכן הטלפון של הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי.

את הטלפון מצאה נועה איתיאל, תושבת האזור, שבכל בוקר שוחה בחוף. בראיון ל'וואלה' סיפרה: "שחיתי ופתאום ראיתי על הקרקעית מכשיר לבן. צעקתי לחברה שלי שתבוא. צללתי והרמתי אותו. כשהגענו לחוף ולחצתי על המסך - נשמטה לי הלסת. ראיתי את התמונה שמוכרת מהתקשורת". לדבריה, כבר במים הבינה כי ייתכן שמדובר בפריט בעל חשיבות יוצאת דופן.

איתיאל ציינה כי לא אפשרה לאיש לקחת את המכשיר במקומה: "מישהו ניגש ואמר שהוא יעביר את המכשיר למשטרה, אבל אמרתי שאני מוסרת אותו בעצמי. הבנתי שאני מחזיקה משהו לא רגיל. אולי אפילו משהו שישפיע על החקירה כולה. היה לי ברור שצריך לעשות את זה נכון". במשטרה אישרו כי מדובר במכשיר המתאים לזה שהיה ברשותה של תומר־ירושלמי, וכי הוא הועבר לבדיקה במעבדה לזיהוי פלילי.

בימים האחרונים הגיעו לחוף אזרחים עם גלאי מתכות, צוותי צלילה סרקו שוב ושוב את קרקעית הים, וכוחות משטרה נערכו לאורך הרצועה - אך ללא הצלחה. רק הבוקר, בתנאי ראות ימיים יוצאי דופן, אותר המכשיר באופן מקרי לחלוטין על ידי איתיאל. "אני שוחה כאן כמעט כל יום", סיפרה. "אנחנו בדרך כלל מחפשות צבי ים ודגים. היום מצאתי משהו אחר לגמרי".

איתיאל הוסיפה כי הרגע נגע בה גם ברובד אישי ורגשי: "המשפחה שלי שכולה מאוקטובר. הכול מתחבר לי. הרגשתי שאני חלק ממשהו חשוב, אולי אפילו תיקון. מה שעמד לנגד עיניי הוא שהאמת תצא לאור ושנהיה מאוחדים".

החקירה בפרשה עדיין בעיצומה. שאלות מרכזיות נותרו פתוחות, בהן כיצד נעלם המכשיר, האם הושבת לפני השלכתו לים והאם היה ניסיון לשבש את החקירה. על פי גורמים המעורים בפרטים, בדיקת תוכן המכשיר - ככל שניתן לשחזרו - עשויה להוות שלב מכריע בהמשך הבירור.