במשטרה ממשיכים לבדוק אם מדובר בטלפון של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ששוחררה היום (שישי) למעצר בית.

גורם במשטרה אמנם אמר הבוקר כי "כל הסימנים מראים" שזה הטלפון של תומר-ירושלמי.

במשטרה עולות כמה שאלות בהן איך הסוללה של המכשיר שנמצא במצב טיסה יכולה להחזיק שבוע ואף יותר כמו גם איך המכשיר עצמו שרד במים המלוחים של הים התיכון.

תמונות מהעבר מראות כי לפצ"רית המודחת טלפון שונה מזה שנמצא.

תומר-ירושלמי, שהודתה במעורבות בהדלפת הסרטון משדה תימן לתקשורת חשודה במרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט, ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור.

הפצ"רית הפקידה היום ערבות כספית בסך 20 אלף שקל, אך המשטרה לא ביקשה הפקדת דרכון ואיסור יציאה מהארץ.