יואב לימור כועס.

לא על גיא פלג, שפרסם סרטון מפוברק והעליל על חיילי צה"ל עלילת דם נוראה.

לא על הפצרי"ת, שהדליפה חומרי חקירה בכוונה תחילה כדי להרוס את חייהם של לוחמי כוח מאה ולהביא לאמברגו נשק על ישראל.

לא. הוא כועס עליי. "אתה מסמן עיתונאים כאויבי העם ומתיר את דמם" - הוא צועק בשידור. הבנתם?

החונטה, בשיתוף פעולה עם גיא פלג, לקחה שני סרטונים שונים, ערכה אותם יחד, ופלג קריין ברקע קריינות שקרית שהעלילה על חיילי צה"ל כי ביצעו "מעשה סדום" ו"אינוס" במחבל - אך הם, מסתבר, הצדיקים בסיפור.

אפילו בכתב האישום שהוגש לבסוף לא הופיעה האשמת האינוס, משום שלא היה אינוס. הייתה רק קריינות של גיא פלג.

מדינת ישראל הוצגה בעולם כולו כמדינה שחייליה אונסים אסירים.

חיילי צה"ל הוכפשו בראש חוצות.

החטופים שלנו בעזה שילמו את המחיר.

אבל לפתע - הפצרי"ת שהזמינה את המנה, שהדליפה את הסרטון ביודעין ובכוונה תחילה, וגיא פלג, השף-קונדיטור שאחראי על "צילחות" המנה - הם שניהם זוג קדושים מעונים. הם, כך מסתבר, הקורבנות האמיתיים כאן.

את הפצרי"ת הפכו ללא פחות מקולונל פיקאר, ואת פלג למסכן שיש להצמיד לו אבטחה.

וכשאני אומר על פלג "בכלא הוא יהיה מאובטח יותר" - אני זה שמסכן חיים.

זה נשמע לכם מוכר?

בפרשת השבוע שלנו, פרשת וירא, יש סצנה שמתארת בדיוק את זה.

אנשי סדום מגיעים לבית לוט כדי לתקוף את האורחים שלו - המלאכים.

הם רוצים להתעלל בהם, לפגוע בהם, לבזות אותם.

לוט יוצא להגן על האורחים.

ומה אומרים לו אנשי סדום?

"הָאֶחָד בָּא לָגוּר וַיִּשְׁפֹּט שָׁפוֹט"

אתה בכלל מהגר, לא יליד המקום - ועכשיו אתה מתחיל לשפוט אותנו?!

התוקפים, המקרבנים, הופכים לקורבנות.

אנשי סדום, שבאו לתקוף ולהתעלל, פתאום הם הנפגעים.

הם מוטרדים מכך שלוט "שופט" אותם.

איך זה קורה? איך הפושעים הופכים לקדושים מעונים?

כי הם משתמשים בטריק הכי ישן בספר - זה שמיועד למקרים שבהם אין שום דרך להגן על הפשעים שביצעו.

וזה בדיוק מה שקורה היום.

גיא פלג מפרסם סרטון מפוברק, מקריין עלילת דם על חיילי צה"ל.

הקריינות שלו היא שיצרה את כל ה"נרטיב".

בלי הקריינות הזאת - אין בסרטון הזה שום דבר.

אני אומר שהוא צריך לשבת בכלא - ופתאום הוא הקורבן.

הוא זה שבסכנה, לא חיילי צה"ל המסתובבים בעולם.

הוא זה ש"דמו הותר".

ויואב לימור?

במקום להגן על האמת - מגן על הכזב.

במקום לעמוד מול ההמון כלוט - הופך לחלק מההמון.

"אתה מסמן עיתונאים כאויבי העם", הוא צועק.

לא, יואב. הם שסימנו את עצמם כאויבי האמת והצדק.

אתה יכול להמשיך לצעוק וליילל, אבל אנחנו לא הימין שהכרת בזמנך.

כי כמו שאמרתם - נפלתם על הדור הלא נכון.

אנחנו לא הימין של בגין, לא של אוסלו ולא של ההתנתקות.

הימין שהתכופף כשהתקשורת צעקה, שהתנצל כשהפרקליטות האשימה, שפחד כשהאליטות איימו.

אנחנו - לא נגיש את הלחי השנייה.

העללתם עלילת דם על חיילי צה"ל? נגיד את זה בקול רם.

הדלפתם חומרי חקירה בכוונה תחילה? נחשוף את זה.

הפכתם למכונת תעמולה נגד מדינת ישראל? נגיד בדיוק מה אתם, ללא כחל ושרק.

בפרשה - המלאכים לא באו לסדום כדי לשכנע, לא כדי לדבר, לא כדי לנהל משא ומתן.

הם באו להפוך את סדום.

יואב, גיא, יפעת - אתם לא מבינים את התקופה שבה אתם חיים.

סיימנו לנסות לשכנע.

סיימנו לנסות להתחנן ולהפציר.

מי שמעליל על חיילי צה"ל שהם עושים מעשי סדום - ייתן על כך את הדין. בכלא.

ובכלא - הוא בהחלט יהיה מאובטח.