יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, אומר כי הוא מעוניין להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, אך פוסל שותפות פוליטית עם בנימין נתניהו ומפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית.

בראיון לפודקאסט של גיא קצוביץ' אמר גולן, "המפלגות הערביות הן בעיניי שותפות. העיקרון הוא נורא פשוט- כל מנהיג ערבי שמודה שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי ובה בעת חייבת להיות מדינה חופשית שוויונית ודמוקרטית, מבחינתי הוא שותף. מה הבעיה?”

גולן הוסיף ואמר "אני לא מבין את העיקרון של להחרים את המפלגות הערביות. ישבנו עם מנסור עבאס. הוא היה חבר קואליציה. זה היה רע כל כך? זה היה מצוין. הוא הסתבר כשותף פוליטי יוצא מן הכלל. אז למה לא?”

בהתייחסו לשאלת השותפות הפוליטית עם ערביי ישראל אמר גולן: "אני מסתייג מהעיקרון של לקחת ציבור שלם ופשוט לפסול אותו. מפלגת הדמוקרטים תהיה פתוחה בפני הציבור הערבי. מי שירצה להתמודד מהציבור הערבי מוזמן. יש פריימריז ואני בטוח שיהיו נציגים מבטיחים, רציניים שטובים למדינת ישראל, לא רק לציבור הערבי, בתוך הרשימה שלנו".

לדבריו, מפלגת הדמוקרטים תבנה שותפות פוליטית עם החברה הערבית כדי לנצח את "הגוש הפשיסטי", שכן "כל מי שמחזיק בעמדות דמוקרטיות מבחינתי הוא שותף".

בתשובה לשאלה פרט גולן את הגורמים הפוליטיים שהוא פוסל לשותפות פוליטית. "אני בסך הכל פוסל שניים. אני פוסל את נתניהו שהוא בעיניי מנהיג שחירב את מדינת ישראל וחייב לשאת באחריות אישית למחדל של השבעה באוקטובר, ואני פוסל את המפלגות הפשיסטיות של בן גביר וסמוטריץ'. איתם אני לא אשב".