גורם בחמאס אמר אחר הצהריים (שבת) לרשת אל-ג'זירה כי באזור רפיח אותר החלל החטוף סגן הדר גולדין. לפי הגורם, במקום אותרו גם שישה מחבלים הרוגים.

במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית פרסם ארגון הטרור הרצחני סרטון ברשת 'אל-ג'זירה' בו נראים מחבלי חמאס לצד צוותים של הצלב האדום מגיעים למנהרה ומוציאים ממנה שק שלכאורה מכיל גופה.

לפני שהשק נלקח מהמנהרה מדביקים עליו המחבלים מדבקה עם הכיתוב בעברית, אנגלית וערבית "הדר גולדין".

ממשפחת גולדין נמסר: "מדינה שלמה מחכה שיחזירו לנו את הדר. זאת משימה שחייבים ויכולים לעמוד בה למען כולנו. הרמטכ"ל הגיע עם צאת השבת לעדכן אותנו במאמצים האדירים לשחרור החטופים ואנחנו מצדיעים לכל מי שעוסק במשימה הלאומית הזו. מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר".

בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע במוצאי שבת לבית משפחת גולדין על מנת למסור להם את כל המידע שנמצא אצל צה"ל בעת הזו, על רקע ההערכה הגוברת בישראל כי חמאס איתר את יקירם.

מצה"ל נמסר כי "הרמטכ"ל נפגש הערב עם משפחת גולדין ועדכן אותם בפרטים הידועים לצה"ל עד כה. זאת על רקע הקשר ההדוק שמקיים הרמטכ"ל עם המשפחה מזה שנים ארוכות. הרמטכ"ל עמד על מחויבותו ועל מחויבות צה"ל להשבת הדר ושל כלל החללים החטופים והדגיש את חשיבות האיפוק ברגעים רגישים אלה, עד להגעתו ולהשלמת הבדיקות והווידוא הנדרשים".

זמיר אמר שלשום בקבינט המדיני-ביטחוני כי אין שום עסקה על כ-200 המחבלים, "זה או כניעה או שנחסל אותם. אם ייכנעו - ניקח אותם בתחתונים לשדה תימן לחקור אותם".

עוד המליץ הרמטכ"ל בדיון לא לעבור לשלב הבא של ההסכם עם חמאס לפני שכל החטופים החללים ישובו. "אני גם ממליץ לא לאפשר שיקום לפני פירוז", הוא הוסיף.

סגן הדר גולדין, קצין בסיירת גבעתי, נפל ב-1.8.2014. באותו היום החלה הפסקת אש בין צה"ל לבין חמאס, שנועדה להימשך 72 שעות.

הפסקת האש הופרה תוך זמן קצר על-ידי החמאס. כוח בפיקודו של מפקד הסיירת רס"ן בניה שראל ז"ל, שכלל את הקצין גולדין ומספר חיילים המשיך בפעילות איתור מנהרות באזור רפיח.

בשעה 9:05 תקפו את הכוח מחבלים שיצאו ממנהרה. הם הרגו את בניה שראל, את סמ"ר ליאל גדעוני ואת הדר גולדין. את גולדין הם חטפו למנהרת הטרור. סגן איתי פונד וסג"ם מתן חורש הובילו מרדף אחר חוליית מחבלים בתוך המנהרה. במהלך המרדף נתגלו פריטים שאפשרו מאוחר יותר לקבוע את מותו של גולדין.

גולדין גדל בכפר סבא. הוא היה בן 23 ומאורס לבחירת ליבו עדנה סרוסי. הוא הותיר אחריו הורים שמחה ולאה, אח תאום ואח ואחות.