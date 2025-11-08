טורקיה הוציאה בליל שבת צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושורת בכירים נוספים בצמרת המדינית הישראלית, ובהם הרמטכ"ל אייל זמיר, שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפקד חיל הים דוד סלמה. הסיבה להוצאת הצווים, לפי הטורקים: "רצח העם בעזה".

יו"ר הלשכה, עו"ד יאסין שמלי, אמר במסיבת עיתונאים מחוץ לבית המשפט באיסטנבול כי "ישראל לא רק איום על הפלסטינים, אלא על כל האנושות כולה", והוסיף כי "בשנתיים האחרונות ישראל תקפה מדינות רבות ובהן לבנון, סוריה, טוניסיה, איראן, קטאר, תימן, עיראק, מלטה ומצרים".

שר החוץ גדעון סער אמר בתגובה לצווים כי "ישראל דוחה בבוז את תעלול היח"צ האחרון מבית מדרשו של הרודן ארדואן".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מסר כי "צווי המעצר של ארדואן נגד בכירים ישראלים מבהירים למה אסור שטורקיה תהיה נוכחת ברצועת עזה - בעקיפין או במישרין".