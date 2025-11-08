אישה בת 26 שרצחה את בעלה וששת ילדיו באמצעות לחם מורעל נדונה היום (שבת) למוות בתלייה. הרצח התרחש במהלך הקיץ האחרון במחוז אל מיניה במצרים התיכונה.

חקירת הפרשה העלתה כי האישה שמה רעל בלחם אותו הגישה לבעלה, נאסר מוחמד, ולששת ילדיו מהנישואין הראשונים. זאת, כנקמה על כך שבמקום להתגרש מאשתו הראשונה ואם ילדיו, מוחמד בחר לחזור אליה.

בכן חדשות דווח כי לאחר שאכלו מהלחם אותו הגישה, ילדיו של מוחמד התלוננו על בחילה, ולאחר מכן החלו לחוש בחום ותשישות. הם פונו לבית החולים ונפטרו בהפרש של שעות זה מזה. הבת האחרונה שרדה כעשרה ימים נוספים, ומוחמד עצמו נפטר כמה ימים לאחר מכן.

כעת בית המשפט מצרי הרשיע אותה ברצח וקבע כי תוצא להורג בתלייה.