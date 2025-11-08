חברת דירוג האשראי S&P החליטה להעלות את תחזית הדירוג ליציבה. ההחלטה התקבלה מעט יותר משנה לאחר ש-S&P הורידה את דירוג האשראי של ממשלת ישראל בפעם השנייה מתחילת המלחמה, וכשנתיים לאחר שהצמידה לו תחזית שלילית.

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג: "לאחר תקופה של למעלה משנתיים בהן עמדה התחזית על “שלילית”, חברת הדירוג S&P שינתה את תחזית הדירוג ל"יציבה" והותירה את דירוג האשראי הבינלאומי של מדינת ישראל ברמה של A".

עוד מסר החשב הכללי: "מדובר בעדכון מתבקש המהווה ביטוי לשילוב בין חוסנה הכלכלי של ישראל לבין ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות אשר מצמצמות את רמת הסיכון המיידי לישראל - כפי שגם שוקי ההון כבר שיקפו בירידת פרמיית הסיכון באופן משמעותי בשבועות האחרונים. אנו מברכים על החלטת חברת הדירוג, המהווה הבעת אמון ביציבותה הפיסקלית, בגמישותה המוניטרית ובחוסנה המבני של כלכלת ישראל, גם לנוכח אתגרים גאו‑פוליטיים נמשכים".