הארגון "הינד רג'אב" הגיש תלונה למשרד התובע הכללי בגרמניה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לקראת ביקורו המתוכנן בברלין.

הארגון מייחס לאולמרט אחריות פלילית לפשעים שלטענתה בוצעו בפעולות ישראל בעזה במהלך "עופרת יצוקה", בשנים 2008-2009.

אולמרט הופיע אמש בברלין בכנס בן יום אחד ביזמת העיתון "הארץ". קרן הינד רג'אב קראה לרשויות הגרמניות לפעול במהירות כדי למנוע את עזיבתו של אולמרט ולהבטיח שהוא יועמד לדין.

אולמרט עצמו התבטא השנה נגד פשעי מלחמה שלטענתו מבצעת ישראל בעזה. "מספיק ודי. ישראל מבצעת פשעי מלחמה", קרא בטור שכתב לעיתון, "נתניהו מוביל כנופיית פשע". את קרן הינד רג'אב הוא לא הצליח להרשים וזו עכשיו פועלת נגדו.