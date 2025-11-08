סערה בבלגיה: ארגון JID, העוקב אחר גילויי אנטישמיות ופעילות אנטי-ישראלית באירופה, חשף כי מוהאנד אל־חטיב, מחבל חמאס שתועד משתתף בטבח שביצע הארגון ב-7 באוקטובר, חי באופן חופשי בבלגיה.

על פי הממצאים, אל־חטיב מתגורר בבריסל, מפרסם תכנים אנטי־ישראליים ברשתות החברתיות ונוסע באופן חופשי בין מדינות האיחוד האירופי - ללא כל פיקוח מצד הרשויות.

על פי התחקיר, אלפי אזרחים מעזה התקבלו בשטחי בלגיה מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל", אך אל־חטיב הוא לפחות אחד מהם שזוהה כמי שהיה מעורב ישירות בטבח. בארגון טוענים כי הוא נהנה ממימון ציבורי, מתנהל באופן חופשי לחלוטין, ונעדר כל מעקב ביטחוני מצד גורמי האכיפה המקומיים.

לפי הדו"ח, אל־חטיב מצהיר כי הוא מתגורר בפריז, אך בפועל נמצא בבריסל. תמונתו שודרה בערוץ "אל ג'זירה" במהלך צעדה פרו-פלסטינית שנערכה בעיר בתחילת אוקטובר.

בעקבות החשיפה, ארגון JID הגיש תלונה רשמית למשטרת בלגיה, ודורש מהשלטונות לפתוח בחקירה מיידית, לזהות את החשוד ולבדוק את זהותם של פלסטינים שנכנסו לשטח המדינה מאז תחילת המלחמה.

בנוסף, הארגון קרא לממשלה לפרסם מידע מלא על הנהלים שאיפשרו את כניסתם ולחזק את הפיקוח הביטחוני כדי למנוע חדירת גורמי טרור לאירופה.