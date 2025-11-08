פורום "בוחרים בחיים" של המשפחות השכולות וארגון "חוננו" שלחו התראה לפני עתירה לבג"ץ למפכ"ל המשטרה, דני לוי, בדרישה מיידית לאשר ולכבד את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה כגורם המוסמך ללוות את חקירת פרשת הפצ"רית.

הפנייה, שנמסרה באמצעות עו"ד יוסף בן־ברוך, מתבססת על החלטת שר המשפטים למנות את השופט קולה. במכתב נטען כי המפכ"ל מסרב לקיים את החלטת השר, וכי בכך הוא מפר את עקרונות שלטון החוק. "בית המשפט העליון כבר דן בשתי עתירות בנושא ולא הוציא צו ביניים נגד החלטת שר המשפטים", כתב עו"ד בן־ברוך. "המשמעות המשפטית ברורה - מינויו של השופט קולה תקף, והמשטרה מחויבת לשתף עמו פעולה".

עו"ד בן־ברוך הוסיף כי אי שיתוף פעולה עם הגורם הממונה פוגע ביכולת החקירה להגיע לחקר האמת. "מדובר באחת החקירות הרגישות והחשובות ביותר שהתנהלו בישראל. כל עיכוב בשיתוף הפעולה עם הגורם המלווה עלול לגרום נזק בלתי הפיך לאמון הציבור ולתוצאות הבדיקה".

במכתב נמתחה גם ביקורת חריפה על היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב־מיארה, שלטענת הארגונים ממשיכה לעסוק בחקירה למרות ניגוד עניינים מובהק. "‏העובדה שבכירי הפרקליטות אפשרו מצב שבו היועצת ממשיכה לעסוק בפרשה חרף מניעותה, מעידה על ליקוי מערכתי חמור. שר המשפטים פעל נכון כשהעביר את האחריות לגורם עצמאי שאינו חלק מהמערכת המעורבת בחקירה".