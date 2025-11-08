טורקיה, בהנהגת הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, מנסה להציב את עצמה כשחקנית מרכזית בעזה וד"ר חי איתן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, מעריך שטורקיה מנסה כעת בכל כוחה לבסס את עצמה כמעצמה אזורית.

"טורקיה רוצה להיות חלק של כל משוואה אזורית. בין אם זה מול ישראל ועזה, בין אם זה ברוסיה ואוקראינה, בין אם זה בין ארמניה לאזרבייג'אן. הם מעוניינים להיתפס כוח גלובלי, שחקן שתורם למהלכי שלום עולמי", מסביר ינרוג'ק.

בהקשר הפלסטיני, אין ספק לאן מכוונת התמיכה הטורקית. "מנקודה אידיאולוגית הם מאוד מזדהים עם המאבק הפלסטיני, ולכן הם עומדים לצד ארגון הטרור חמאס. מנקודת מבטם הם נותנים חסות לאינטרסים הפלסטינים, כמו שכביכול ארה"ב נותנת חסות לישראל. כאילו היא מדינה שווה לארצות הברית כמו מעצמת על".

עם זאת, למרות העוינות הטורקית הגלויה כלפי ישראל, במציאות המורכבת של המזרח התיכון נוצרות סיטואציות שבהן יש צורך ואף אינטרס ישראלי בעבודה משותפת עם הטורקים, כפי שהיה במגעים לשחרור החטופים. ד"ר ינרוג'ק מציין כי הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, אשר שיחק תפקיד מרכזי בהתחממות היחסים עם טורקיה בעבר, מנהל את המערכת בהתאם לאינטרסים כלכליים ופוליטיים. "טראמפ מסתכל על השורה התחתונה. אם יוכל לממש אותה באמצעות ארדואן, אז ההתנהלות שלו פחות מפריעה לו".

הוא מביא כדוגמה את שחרור החטופים "יש לנו חטופים חיים בידינו, זה התאפשר בזכות עסקה שטורקיה וקטאר מעורבות בה. הן לחצו על חמאס שנאלץ להסכים. ישראל מבינה את המצב ונאלצת לקבל אותו".

עם זאת, המצב בשטח עדיין נזיל, ובשעה שישראל ממשיכה במאמציה, ניכרת התנגדות חריפה למעורבות טורקית ביום שאחרי המלחמה. "אנחנו רואים את התנגדותה של ממשלת ישראל בהצטרפות הצבא הטורקי לכוח הבינלאומי. באופן כללי אני מאוד פסימי שפירוז עזה יצא אל הפועל - וכך גם לא יהיה צורך בכוח בינלאומי ושאלת טורקיה ההיה לא רלוונטית".

במקביל לסוגיית עזה, עומדת על הפרק שאלת מכירת מטוסי F35 האמריקאיים לטורקיה, עסקה שהייתה מושעית עקב רכישת מערכות ה-S-400 הרוסיות על ידי טורקיה.

ד"ר ינרוג'ק סבור כי למרות השיח המתנהל העסקה לא תצא לפועל. "אני לא חושב שהדבר הזה תתרחש, העסקה הזאת תתרחש. ראינו את הצהרה של נשיא ארצות הברית בבית הלבן בנוגע ל-F35. הוא אמר מפורשות שהוא מצפה מטורקיה להפסיק את היחסים בתחום האנרגיה עם רוסיה על מנת להתקדם בנושא זה. טורקיה לא תוכל לוותר על רוסיה וטראמפ יודע כי זו משימה בלתי אפשרית בשביל ארדואן. לכן במקום להגיד לו 'לא אתן לכם מטוסים' הוא מרכיב משפט חיובי ומציב תנאי שאין לארדואן סיכוי לעמוד בו".

האם יש סיכוי להתחממות ביחסים בין ישראל וטורקיה? "אנחנו רואים את ממשלת ישראל אומרת בקול רם שהיא לא רוצה לראות פה את הצבא הטורקי ומנגד רואים הצהרות מאוד חריפות של ממשלת טורקיה כלפי ישראל. אני לא כל כך אופטימי לגבי שיקום של היחסים".

לסיום, מבהיר ד"ר ינרוג'ק באופן חד משמעי כי התמיכה הטורקית בחמאס נמשכת ללא שום שינוי. "הם ממשיכים לתאם מהלכים עם אנשי חמאס בעזה ולתת להם חסות".