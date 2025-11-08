גבר נפצע הערב (מוצאי שבת) באורח אנוש מירי בחניון גני יהושע בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. בבית החולים הוא נפטר מפצעיו.

המשטרה הוזעקה למקום והעריכה שהירי בוצע על רקע פלילי.

פרמדיקית מד"א מאיה שחף וחובש רפואת חירום במד"א אלי מאירי, סיפרו: "קיבלנו קריאה על פצוע באירוע אלימות. כשהגענו ראינו גבר בשנות ה-30 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה ומתן טיפול רפואי. פינינו אותו לבית החולים תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה".