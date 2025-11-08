צפו: שורד השבי קרא להשבת הדר גולדין פאולינה פטימר

שורד השבי מתן אנגרסט צולם הערב (מוצאי שבת) בכיכר החטופים כשהוא אוחז בשלט הקורא להשבתו של הדר גולדין מידי חמאס.

אחיו של הדר, חמי, שהיה אמור לשאת דברים בעצרת בכיכר ביטל את הגעתו לאחר הודעת חמאס לפיה אותרה גופתו הדר הי"ד.

בעצרת נשאה דברים גם שירה גואילי, אחותו של רן הי"ד, שגופתו עדיין מוחזקת בשבי חמאס. "רן פטריוט. הוא קידש את מדי המשטרה, התגאה ללבוש כחול. המדים האלו צבעו מבחוץ את מי שהוא מפנים. אבל רן בשבילי הוא הטיולים בשטח על האופנוע, בילויים במסיבות, דברים של אח ואחות. הכינוי שלי אליו הוא פגם גנטי ועבורו אני לוצ'יפר. דברים רגילים, אבל שלנו. חיים פשוטים שאני מתגעגעת אליהם כל כך. הומור קטן של אחים, קשר שאי אפשר להתיר.

אני מרגישה אותו בפנים, אני נעה בין עבר להווה, בין היה לקיים. אני נאחזת בנס, נאחזת בתקווה שאולי לא נראית הגיונית או מוסברת. אבל מה נראה הגיוני למישהו בשנתיים האחרונות? מהלכים סחור סחור סביב התקווה והייאוש, סביב האבל, הכאב ואחיזה בחיים, בשבילי, בשביל אבא ואמא, בשביל עמרי ועבור רנצ'ו. אני מפחדת מהסוף - כי לפי מה שאומרים לנו הסוף שלנו לא טוב, אבל עבורנו ועבור עוד ארבע משפחות גם סוף רע, הוא סוף וזה פרק שחייב להיחתם. אני אמשיך להתפלל, אמשיך לקוות ולעד אוקיר תודה שאתם אתנו פה. אוקיר תודה על השוטרים והשוטרות, החיילים והחיילות, חברי כיתות הכוננות ששומרים עלינו. רני משלכם, רני של כולנו והוא חייב לחזור הביתה. ולנו הוא חייב לחזור הביתה", הוסיפה.