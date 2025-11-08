רום ברסלבסקי בכיכר החטופים: "חלמתי להגיע לכאן, אני אוהב את כולכם" ליאור רוטשטיין

שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע הערב (מוצאי שבת) לכיכר החטופים ונאם תוך שהוא לא מסתיר את התרגשותו.

"אני לא מאמין שאני במקום שיצא לי לראות אותו בטלוויזיה בתוך עזה ואמרתי 'החלום שלי להגיע לשם'. הגעתי לפה ואין יותר מאושר ממני מלעמוד פה מולכם. טוב להיות פה, מרגיש טוב להיות פה איתכם. אני רוצה להגיד לכם שאני אוהב את כולכם אחד אחד לא משנה מה הוא ומי הוא", אמר ברסלבסקי.

הוא הודה לכל הלוחמים שנאבקו להשבת החטופים מול חמאס והוסיף "אבא שלי קיבל אותי הולך על הרגליים. יש משפחות שיקבלו ארון - אבל חשוב שכולם יחזרו. נמשיך להילחם על כולם ונגיע לכל מקום - לבנון, סוריה, איראן. עם ישראל חי וצריך להשיב את כולם הביתה".

שורד השבי נמרוד כהן: "חמאס נהנה מהמשחק המטורלל הזה" פאולינה פטימר

גם שורד השבי נמרוד כהן נשא דברים בכיכר החטופים והתייחס לתקופת השבי שלו. "כשהייתי שם בגיהינום בעזה, במנהרות. סיפרו לנו כל הזמן שעם ישראל ויתר עלינו. שאף אחד לא יוצא להפגין ולהילחם עבורנו. שהחיים ממשיכים כרגיל ולאף אחד לא אכפת. אבל ביום שחזרנו הביתה, ברגע שחציתי את הגבול חזרה לארץ - הבנתי שהכל היה שקרים".

הוא הדגיש את החובה להחזיר את החטופים החללים: "הצוות שלי חזר אבל לא כולם חזרו. עדיין יש חמישה חטופים בשבי החמאס. אין לי ספק שחמאס יודע איפה הם נמצאים, ופשוט נהנה מהמשחק המטורלל הזה שהוא עושה. כל יום שעובר הוא עוד יום שאחד מהם יכול להעלם לתמיד, אין זמן. אני קורא מפה למקבלי ההחלטות - כמו שאני חזרתי וכמו שהצוות שלי חזר - כולם צריכים לחזור".