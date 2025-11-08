יעקב דוד ברים, צלם חסידי מוכר ברחוב החרדי, נפטר היום בבית החולים שיבא תל השומר בגיל 47.

ברים עבר אירוע מוחי פתאומי ביום שני האחרון כשהיה בדרכו לשמחת חתונה בחצר חסידות באיאן. פטירתו הפתאומית הותירה הלם בקרב מכריו וידידיו הרבים.

ברים עבד כצלם חסידי מבוקש באירועים בחצרות האדמו"רים. מכריו מתארים אותו כאדם טוב לב שהאיר פנים לכל אחד, וכמי שבכל רגע פנוי פתח ספר ולמד תורה.

"למרות הקשיים שהיו לו תמיד היה רגוע ושליו, תמיד היה עם מילה טובה בפיו", סיפר אחד ממכריו. "היה עוזר ומסייע לזולת כל מה שיכול".

ברים הותיר אחריו את רעייתו שרי ושבעה ילדים, מתוכם רק שלושה שזכה להשיא. מסע הלוויה מתקיים הערב בשעה 22:00 מביתו ברחוב חזון איש 23 בבני ברק לבית העלמין באלעד.