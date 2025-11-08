על רקע ההכנות לביקורו המדיני של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, בבית הלבן בעוד עשרה ימים, גורם בכיר במשפחת המלוכה הסעודית אומר כי אף שהנורמליזציה עם ישראל אינה עומדת כעת על הפרק - צפוי מאמץ משמעותי מצד ארצות הברית "להכשיר את הקרקע" לקראת חידוש התהליך.

הגורם, ששוחח עם כאן חדשות, אמר כי הממשל האמריקני שואף לנצל את הביקור בוושינגטון כדי להחזיר את ריאד וירושלים למסלול של דיאלוג מדיני, בדומה לשיחות שנערכו טרם מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר. "הכוונה היא להפשיר את הקרח בין המדינות", אמר, והוסיף כי מדובר ביוזמה אמריקנית שמטרתה לצמצם את הפערים שנוצרו בעקבות המלחמה בעזה ולקרב מחדש את הצדדים.

עם זאת, הגורם הסעודי הבהיר כי עמדתה של ריאד לא השתנתה, וכי היא נותרת מחויבת לתנאי יסוד ברור לכל התקדמות ביחסים עם ישראל - קידום פתרון שתי המדינות.

"בראייתנו, זה מה שיבטיח שלא יהיו פה מלחמות כאלה כל חמש שנים", אמר הגורם לכאן חדשות. לדבריו, הממלכה רואה בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית מרכיב חיוני בכל מהלך עתידי של נורמליזציה.

הביקור הצפוי של בן סלמאן, כך לפי הדיווח, צפוי לכלול גם דיונים מעמיקים עם הנשיא טראמפ וצוותו בנושאים ביטחוניים, כלכליים ואזוריים, וכן בשאלת הרחבת מעגל המדינות הערביות המקיימות יחסים עם ישראל - יוזמה שבית המלוכה הסעודי בוחן בזהירות רבה מאז פרוץ המלחמה.