לוחמי גדוד 9 של חטיבת השריון 401 נאלצו לצאת מספר פעמים מאירוע סיום גדודי, בעקבות הופעה של להקה צבאית שכללה שירת נשים. האירוע התקיים השבוע לציון סיום פעילות מבצעית של הגדוד ברצועת עזה, לאחר כשנתיים של לחימה רציפה.

הטקס התקיים במעמד הלוחמים ובני משפחותיהם, וכלל מספר קטעים מוזיקליים שבוצעו על ידי להקה צבאית ובה גם זמרות. בשל כך, לוחמים שומרי מצוות נאלצו לצאת מהאולם שוב ושוב. השיא התרחש בסיום הערב, כאשר גם בהמנון הלאומי "התקווה" שובצו זמרות - מה שאילץ את הלוחמים לצאת גם ברגע זה.

בקרב לוחמי הגדוד משרתים דתיים רבים בוגרי ישיבות בהן הר עציון, שבי חברון, רמת גן, הר המור, גבעת אולגה, מצפה רמון ורמת השרון.

במקרה נוסף שהגיע לידי ערוץ 7 הובאו חיילות להרקיד עשרות לוחמי הגמ"ר עציון במסגרת ימי העיבוד כאשר מרביתם דתיים.

החיילות מרקידות את לוחמי הגמר עציון צילום: באדיבות המצלם

בארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" תקפו בחריפות את האירועים ומסריהם, "אין שום גורם בצה"ל שלוקח אחריות על קדושת המחנה והלכות צניעות, ואג'נדת היוהל"ם פוגעת יום יום בחיילים שומרי מצוות המוסרים נפשם. השר ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר חייבים להתעורר. אין שום דרך לגייס חרדים בלי לכבד את אורח החיים של שומרי מצוות בצבא היהודי היחיד בעולם".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לערוץ 7, "צה"ל פועל על פי פקודות השירות המשותף. הפעילויות המתוארות לא כללו חובת השתתפות".